Zhdukja e mistershme e Klaudia Markut/ Autoritetet bien në gjurmët e Kryesekretares së Gjykatës Lezhë

E humbur prej disa orësh nga kontaktet me familjen, kryesekretarja e Gjykatës së Lezhës, Klaudia Marku është gjetur. Bëhet me dije se ajo është gjetur po në qytetin e Lezhës, ndërsa shoqëruar në komisariat ku po merret në pyetje. Ende nuk është zbuluar arsyeja se përse ajo shkëputi kontaktet me familjarët.





34-vjeçarja, nënë e dy fëmijëve të vegjël u denoncua e zhdukur nga bashkëshorti i saj. Në lidhje me këtë çështje prokurori i Lezhës regjistroi edhe një hetim.

Dyshimet paraprake janë se ajo ishte larguar nga banesa për shkak të konflikteve familjare, megjithatë do të pritet marrja e saj në pyetje për të arritur në një përfundim.

NJOFTIMI I POLICISË:

Lezhë

Në vijim të informacionit për kallëzimin e bërë nga shtetasi O. M., 38 vjeç, banues në Lezhë, për largimin e bashkëshortes së tij nga banesa, sqarojmë se:

Shtetasja K. M., 34 vjeçe, rreth orës 15:30, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Lezhë dhe aktualisht po jep sqarime mbi rrethanat dhe motivet e largimit nga banesa.

LEXO MË SHUMË:

Në përditësim…