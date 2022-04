Ai vrau gruan e tij në moshën 20-vjeçare, ky është momenti kur ‘monstra’ gjakftohtë hynë në gjykatë (Video)

Babis Anagnostopoulos ka kaluar pak minuta më parë pragun e Gjykatës së Jurisë së Athinës, teksa sot nis gjyqi për vrasjen e bashkëshortes së tij 20-vjeçare Caroline Krauts dhe nënës së vajzës së tij të mitur Lydia.





Vrasësi i rrëfyer ka mbërritur në gjykatë pak para orës 8:30 të mëngjesit të sotëm, i shoqëruar nga forca të forta policie dhe me jelek antiplumb dhe pranga.

Në fakt, gjatë transferimit të ish-pilotit në gjykata, një qytetar ka bërtitur: “Ha për jetë të qetësohesh, vrasës”.

Vrasja e të resë kishte ndodhur në orën 4 me 5 në orët e para të 11 majit 2021 në mazonetën e çiftit në Glyka Nera.

Gjyqi, i cili nis sot, po tërheq interesin e mediave të huaja, nisur nga origjina britanike e viktimës. Madje, babai i vajzës së pamposhtur në një intervistë të dhënë për gazetën “Daily Mail” ka shprehur zemërimin dhe mllefin e tij për të akuzuarin. “Do të doja të mund ta mbaja këtë nuselalë në krahë,” tha David Krauts, një inxhinier 78-vjeçar në pension që jeton në Alonissos me gruan e tij, nënën e Caroline, e cila do të dalë nesër në gjykatë. “E kuptoj që Babis do të përdorë si vijë mbrojtëse faktin që Caroline e sfidoi dhe se ai veproi në kuadër të vetëmbrojtjes. Në kohën e gjyqit, unë do të jem në shtëpi dhe do të kujdesem për Lidia e vogël”, tha ai.

Me nisjen e procedimit të sotëm, nuk përjashtohet që mbrojtja e të pandehurit 33-vjeçar të kërkojë pezullim të shkurtër të gjykimit, kërkesë kjo që nëse do të paraqitet do të shqyrtohet nga gjykata.

Rruga për nisjen e procesit të shumëlavdëruar u hap me një komision – “katapultë” të lëshuar nga Këshilli i Gjykatave Penale të Athinës, duke miratuar plotësisht propozimin përkatës të prokurorit Georgios Noulis. Trupi gjykues, 34-vjeçari Charalambos Anagnostopoulos, është referuar në gjyq për vrasje me dashje të kryer në gjendje të qetë shpirtërore dhe abuzim por edhe për akuza të rreme (sepse ka bërë të dyshuar të tjerë për veprimet e tij) dhe për dëshmi të rreme. Për vrasjen 33-vjeçari dënohet me burgim të përjetshëm dhe për veprën e abuzimit me njerëzit me burgim deri në dhjetë vjet. Për sa i përket depozitimit të rremë, dënimi i parashikuar është ende deri në tre vjet, ndërsa për veprën e përfundimit të rremë, dënimi mund të shqiptohet deri në një vit.

Sipas informacioneve, piloti 33-vjeçar gjatë procesit gjyqësor do t’i qëndrojë besnik vijës mbrojtëse që kishte bërë gjatë marrjes në pyetje, pra krimin e ka kryer në vrull mendor, pa planifikuar asgjë. Madje, sipas të njëjtave informacione, për të mbështetur pretendimin e tij, ai do t’i referohet dy ekspertëve, nëpërmjet të cilëve do të përpiqet të mbështesë pretendimin e tij për krimin e kryer në ujë të valë.

Megjithatë, paneli, i cili e referoi atë në jurinë e përzier, zbërthen plotësisht pretendimet e tij se vdekja e Caroline ishte në fakt një aksident. Pika që gjyqtarët “shtynë” për të hedhur poshtë akuzën e të akuzuarit është “teatri” që ai luajti për më shumë se një muaj duke u shtirur si bashkëshorti i gënjyer dhe duke mashtruar autoritetet që po përpiqeshin të zbardhnin krimin.

Siç shprehet në mënyrë karakteristike parlamenti, qartësia e plotë e Charalambos Anagnostopoulos, rezulton nga plotësia e “drejtimit” përkatës si pas vrasjes ashtu edhe para saj, gjë që tregon se ai është përpunuar më herët dhe në mënyrë të llogaritur dhe jo nga shteti. impuls i pakontrollueshëm”.

Si prokurori ashtu edhe gjyqtarët pranojnë se nga të dhënat e mësipërme “formohet një siguri absolute për intensitetin e mendjes së padisiplinuar të të akuzuarit dhe për mizorinë e padhimbjen e personalitetit të tij”.

Ditari

Informacionet thonë se i akuzuari do t’i referohet ditarit të 20-vjeçares Caroline, për të treguar se ka pasur tensione me viktimën, të cilat kulmuan ditën e krimit. Ai pritet të propozojë rreth pesë dëshmitarë të mbrojtjes, duke përfshirë një ekspert mjekësor dhe një psikiatër. Këta dy të fundit do të përpiqen të përvijojnë profilin e tij, por edhe mënyrën e kryerjes së krimit për të bindur gjykatën se i akuzuari nuk e kishte planifikuar atë.

Në gjykatë pritet të dëshmojë edhe këshilltarja e shëndetit mendor Eleni Mylonopoulou, e cila po vëzhgonte 20-vjeçaren Caroline dhe ishte njeriu të cilit e reja i kishte besuar frikën dhe shqetësimet e saj. “Për mendimin tim profesional, Caroline ishte e dashuruar me fytyrën e të akuzuarit, por ajo e urrente personin e tij”, thuhet se dëshmoi në fillim këshilltari i shëndetit mendor, duke theksuar se Babis Anagnostopoulos kishte “kontroll absolut” mbi jetën e Caroline.

Duke e përshkruar nënën 20-vjeçare si një krijesë të brishtë, zonja Mylonopoulou thuhet gjithashtu se ka dëshmuar para autoriteteve: “Secili nga çifti e përshkroi jetën e tyre krejtësisht ndryshe. Charalambos e përshkroi martesën e tij si të përsosur dhe thjesht iu referua nervave të Caroline. Nga ana tjetër, Caroline më tha se ndihej e bllokuar në këtë marrëdhënie, se ishte vazhdimisht e përfshirë me fëmijën pa asnjë ndihmë nga askush, se nuk mund të shkonte diku e vetme pasi edhe nëse do të dilte me një mik, do të akuzohej nga i fejuari i saj.

Në gjyq do të dëshmojnë edhe policët që kishin shkuar me vrap në Maisonette Glyke Nero, për të përshkruar atë që panë brenda shtëpisë. Po ashtu, e rëndësishme konsiderohet edhe dëshmia e mjekut që ka kryer nekropsinë – autopsinë në trupin e vajzës së pamposhtur. Sipas raportit përkatës, vdekja e 20-vjeçares ka ndodhur në orën 4 me 5 të orëve të para të 11 majit dhe konstatohet se “nuk ka ndodhur menjëherë por ka qenë shqetësuese”.

Vrasja e Caroline kishte tronditur opinionin dhe për shkak të taktikave të pilotit të akuzuar për të mashtruar autoritetet dhe për t’i bindur ata se vrasja e vajzës 20-vjeçare ishte rezultat i pushtimit të tre grabitësve në shtëpinë e tyre në Glyka Nera.

Në fakt, duke përshkruar momentet pas vrasjes së vajzës 20-vjeçare, Babis Anagnostopoulos kishte denoncuar në polici si më poshtë: “Vetëm qaja kur e shikoja. Gjëja tjetër që mendova ishte të them që dikush tjetër e bëri këtë. Unë do t’i thosha policisë që hajdutët hynë në shtëpi. Isha në panik, nuk dija çfarë të bëja. Mendova se në mënyrë që të dukej më e besueshme të besoja se erdhën hajdutë mashtrues, do të më duhej të lëndoja qenin. Askush nuk do ta kishte menduar se unë mund të dëmtoj një qen. Me dhimbje zemre vara zinxhirin e qenit në kangjellat e shkallëve. Nuk më kujtohet që në rend kronologjik e kam bërë më pas. Megjithatë, në një moment u ngjita në dhomën e gjumit, hapa sirtarët dhe i hodha gjërat që ishin brenda për të treguar se në dhomë kishin hyrë grabitësit. Gjithashtu në një moment zbrita në bodrum dhe theva dritaren që ishte aty për të treguar se hajdutët kishin hyrë në dhomë. Mos më pyet saktësisht se si e kam bërë, nuk e mbaj mend. Por mbaj mend që në një moment hapa disa vida, doli dritarja dhe e vendosa në dysheme. U ngjita në dhomën e ndenjes dhe ngatërrova gjërat që kisha aty, që të dukej se aty po shikonin edhe grabitës”.