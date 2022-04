Armina Mevlani “ndan detyrat” me Shkëlzenin: Jam tradicionale, ti do sjellësh lekët në shtëpi, unë do rris fëmijët

Blogerja, Armina Mevlani në emisioni “Goca dhe gra” i tha bashkëshortit të saj, Shkëlzen Berisha se është një vajzë tradicionale për sa i përket financave në shtëpi. Sipas saj, në familje burri duhet të sigurojë të ardhurat duke punuar, ndërsa gruaja t’i dedikohet rritjes së fëmijëve.

“Unë e kam thënë gjithmonë këtë gjë sepse mendoj se ne femrat kemi më shumë shpenzime, duhet të bëjmë thonjtë, duhet të mirëmbahemi. Dhe detyra e femrës, përveçse të punojë është që të përkujdeset që familja të jetë në rregull, shtëpia, fëmijët, kështu që ka një punë të dyfishtë. Prandaj burrat të punojnë edhe… Unë jam tradicionale në aspektin që mua më pëlqen të punoj, por në momentin që do të kem fëmijë do t’i dedikohem më shumë rritjes së fëmijëve se sa burrit. Burri është ok, të punojë, të sjelli lekët”, tha ajo.