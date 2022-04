Berisha pyetet për reagimin e Escobar: Për ambasadoren kam respektin më të madh por nuk pajtohem kur…

Zëvendësndihmëssekretari amerikan i Shtetit, njëherazi i dërguari special në DASH për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, reagoi dje pas replikave mes ish-Kryeministrit Sali Berisha dhe ambasadores së SHBA-së në vendin tonë, Yuri Kim.





Sot Berisha u pyet nga mediat a është penduar për qëndrimin e tij ndaj diplomates Yuri Kim.

Pyetje: Gabriel Escobar u shpreh dje i tronditur ndaj qendrimeve tuaja ndaj ambasadores Yuri Kim duke i konsideruar sulm ndaj presidentit Biden. Sot a jeni penduar për qëndrimet tuaja ndaj ambasadores amerikane dhe a tërhiqeni?

Sali Berisha: Mund tu garantoj se e kam shumë të qartë dhe kam respektin më të madh për ambasadoren kur ajo vepron në përputhje me përfaqësimin e Presidentit Joe Biden, sikundër s’mund të pajtohem kurrë me qëndrimet e saj kur vepron si guvernatore. Cilido të veprojë pavarësisht kë përfaqëson si guvernnator e në kundërshtim me konventën e Vjenës unë do e kundërshtoj e do e denoncoj.