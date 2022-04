“Burri nuk e ka për borxh të pyesë bashkëshorten e parë, për të marrë grua të dytë”- Habit Hoxha shqiptar: S’ka të drejtë ndahet!

Hoxha Shefqet Krasniqi shpesh është bërë pjesë e diskutimeve nëpër rrjete sociale sa i përket deklaratave të tij në saj të fesë myslimane.

Kësaj radhe ai është ndalur në një ndër tematikat më shqetësuese të kohëve moderne, divorci.

Por, mesa duket, zgjidhja është mjaft e thjeshtë për imamin, i cili është shprehur se nga ana fetare, burri nuk e ka për detyrim që të pyesë bashkëshorten e parë, për tu martuar me një grua të dytë.

Gjatë një interviste, ai u shpreh se gratë kanë të drejtë të kërkojnë kushtet e tyre, për të mos jetuar me njëra-tjetrën dhe sipas tij bashkëshorti duhet t’ua plotësojë dëshirat.

Gjithashtu, Hoxha shprehet se bashkëshortja e parë s’ka të drejtë të ndahet nga burri nëse ai vendos të marrë një grua të dytë.

“Është e drejtë e tyre që të mos qëndrojnë në një shtëpi. E ke detyrim që t’ia plotësosh atë dëshirë. E drejta e gruas të thotë: “S’të ndal të marrësh grua tjetër, por nuk e dua në shtëpinë time, more vesh. Kjo ka marrë fund, kur e ke ditën të jesh me mua, je i mi. Kur shko atje je i saj, ama se dua brenda.” Është e drejtë e saj. Burri e ka obligim, që nëse njëra nga gratë kërkon banesë të veçantë t’ia plotësojë dëshirën. Nëse duan të rrinë bashkë, po ashtu është e drejtë e tyre, por hyn xhelozia në mes ndaj më mirë është të rrinë të ndara, që të jenë gratë më të qeta. S’është nevoja që njërës t’i flasë për tjetrën. Duhet t’i thotë: “Je më e mira, si ty s’ka tjetër”.

Tjetrës i thua gjithashtu të njëjtat gjëra, përderisa e ke grua. Kur je me njërën bëhesh i gjithi i saj, ku je me tjetrën po ashtu. Nuk e ka për borxh burri që të pyesë gruan e parë për të marrë të dytën, se ka për detyrim. Por gruaja e parë ka të drejtë të nxjerrë kushte. Gruaja e parë s’ka të drejtë fetarisht të ndahet nga burri për faktin pse burri merr grua të dytë, me ligj ndahet, por është gjynahfare tek Zoti. Edhe nëse burri bën zullum, është diçka tjetër. Nëse burri sillet drejt në shtrat nga ana ekonomike, s’ka të drejtë të ndahet”, thotë ai.