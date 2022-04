E RËNDË/ Ishte liruar nga spitali psikiatrik 3 muaj më parë, shqiptari ia pret kokën nënës me sëpatë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Sellcë të Tetovës. Mësohet se një 45-vjeçar ka vrarë nënën e tij duke i prerë kokën me sëpatë.





Shqiptari me inicialet U.D., ka vrarë nënën 73-vjeçare me inicialet N.D., tre muaj pasi ishte liruar nga spitali psikiatrik i Bardovcës.

Sipas RTV 21, drejtori i psikiatrisë në Shkup, Qamil Kovaçi, ka thënë që pacienti me vetë-iniciativë ka kërkuar që të lirohet nga spitali më 21 shkurt të këtij viti.

Mediat vendase raportojnë se 45-vjeçari ishte trajtuar me ndërprerje nga viti 2009, ndërkaq nga viti 2017 ishte trajtuar në këtë spital.