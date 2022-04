‘Faji i vetëm i tij është se nuk pranoi t’i thurë këngë Skënderbucit të Spiropalit e Zeusit të Bilalit”/ Berisha komenton dënimin e Bojken Lakos

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar sot në një konferencë me gazetarët edhe dënimin nga gjykata për ndërtim pa leje të këngëtarit të njohur Bojken Lako.

Sipas tij, ky është një akt i pa precedentë, urrejtje e sëmurë e Ramës ndaj një njeriu këngëtari të mirënjohur që për fajin e vetëm se nuk pranoi ndonjëherë t’i thurë këngë brandit të Milva Ikonomit, Skënderbucit të Spiropalit, Zeusit të Bilalit.

“Ai qëndroi këngëtar i pasioneve dhe idealeve të tij. Pasardhës i një artisti të shquar shqiptar, një nga artistët më të shquar me një kontribut të madh në artin skenik të vendit. Gjetën ta dënojnë tre vite burg se paska hap një dritare pa leje në një kohë që ndërtohen kate mbi kate shumëkatëshe pa leje vetëm me gjobë. Shpreh solidaritetin tim të plotë me Bojken Lakon e dënoj këtë vendim, dëshmi e shndërrimit të sistemit të drejtësisë në degë ekzekutivi. Dëshmi e hakmarrjes primitive të Ramës ndaj një zëri aq të dashur në këngën e muzikën shqiptare si është Boiken Lako.”, tha Berisha në lidhje me këtë çështje.