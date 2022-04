Goditje në tru apo helmim? Misteri i vdekjes së diktatorit, çfarë i mori jetën Stalinit, sundimtarit të egër sovjetik

Vdekja e Joseph Stalinit në mars 1953 i dha fund mbretërimit të tij të gjatë dhe brutal si udhëheqës i Bashkimit Sovjetik. Që nga vitet 1920, ai kishte sunduar me një dorë të hekurt. Ai e tërhoqi vendin e tij drejt industrializimit me çdo kusht dhe masakroi armiqtë e tij – dhe armiqtë e perceptuar – duke shkaktuar vdekjen e rreth 20 milionë njerëzve. Por si vdiq Stalini?





Vdekja e diktatorit ishte një çështje e gjatë dhe e zgjatur. Pasi ra pa ndjenja më 1 mars 1953, shërbëtorët dhe këshilltarët e tij u përplasën, të pasigurt se çfarë të bënin pa drejtimin e tij. Më në fund thirrën mjekë, por edhe mjekët kishin frikë se mos e mërzitnin diktatorin. Gjendja e Stalinit u përkeqësua ngadalë për katër ditë pasi mjekët e trajtuan atë me shushunja dhe kompresa të ftohta.

Më në fund, Joseph Stalini vdiq më 5 mars. Por ndërsa shkaku zyrtar i vdekjes për Joseph Stalin renditet si një hemorragji cerebrale, disa dyshojnë se ai u helmua nga një ose më shumë këshilltarë të tij që donin të zhbënin politikat e tij ose të reformonin sovjetikët.

Si vdiq Stalini?

Joseph Stalin në vitin 1952, një vit para se të vdiste.

Në të vërtetë, trashëgimia e Stalinit u shkatërrua nën pasardhës si Nikita Hrushovi, i cili vendosi menjëherë një politikë “de-stalinizimi”. Që atëherë, kalimi i kohës e ka bërë edhe më të vështirë të dallohet shkaku i vdekjes së Stalinit.

A vdiq vërtet nga një goditje në tru në moshën 74-vjeçare? Apo ishte diçka më e keqe në lojë?

Shumë kohë përpara se të bëhej diktator sovjetik, Joseph Stalin ishte një djalë i ri gjeorgjian i quajtur Ioseb Besarionis dze Jughashvili (më vonë i rusizuar si Josef Vissarionovich Dzhugashvili). I lindur më 18 dhjetor 1878, në Gori, Gjeorgji (atëherë pjesë e perandorisë ruse), Dze Jughashvili ndoqi një rrugë të çuditshme dhe të dhunshme drejt pushtetit.

Kur vdiq Joseph Stalin?

Joseph Stalin si djalë i ri në 1892.

Ai u rrit si një fëmijë i pasigurt, i zemëruar. Fytyra e tij e njollosur nga lija, ai kishte vuajtur si djalë dhe krahu i tij i majtë ishte disi i deformuar nga një aksident me karrocë. Dze Jughashvili vuajti gjithashtu nën gishtin e madh të babait të tij, një alkoolist i dhunshëm që rrihte rregullisht gruan dhe djalin e tij.

Në fund, ai gjeti çelësin e madhështisë së tij – dhe poshtërimit – në një vend të habitshëm. I regjistruar në Seminarin Teologjik të Tiflisit, Dze Jughashvili filloi të lexonte Karl Marksin. Ai gjeti frymëzim në mesazhin e Marksit dhe u largua nga seminari në 1899 për t’u bërë një revolucionar.

Dze Jughashvili organizoi greva dhe demonstrata pune, u bashkua me Partinë Bolshevike dhe u takua me Vladimir Leninin. Shumë shpejt, ai e ndryshoi emrin e tij në Joseph Stalin – njeri prej çeliku.

Ndërsa bolshevikët u ngritën në pushtet, u ngrit edhe Stalini. Kur Lenini mori kontrollin në Revolucionin Rus në 1917, Stalini u bë Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste. Dhe kur Lenini vdiq në vitin 1924, i riu nga Gjeorgjia triumfoi në vakumin e pushtetit që kishte lënë pas.

I vendosur për të industrializuar vendin e tij, Jozef Stalini sundoi mbi Bashkimin Sovjetik me një dorë të hekurt. Gjatë tre dekadave të ardhshme, ai shpalosi një seri planesh pesë-vjeçare me qëllime të larta – disa do të thoshin të pamundura -, hodhi disidentët në Gulag dhe themeloi spastrimin e madh për të eliminuar këdo që ai e perceptonte si kërcënim.

Jozef Stalin i ri

Joseph Stalin në vitin 1911, pak pasi ndryshoi emrin e tij.

Në vitet 1950, Stalini e kishte drejtuar vendin e tij përmes Luftës së Dytë Botërore dhe hodhi një “perde të hekurt” midis Evropës Lindore dhe Perëndimore. Dhe në vitin 1953, disa filluan të frikësoheshin se ai po përgatitej për të nisur një spastrim të ri – apo edhe për të nisur një luftë të re.

Atë janar, ai urdhëroi arrestimin e shumë mjekëve të Kremlinit, shumica prej tyre hebrenj, dhe i akuzoi ata për vrasjen e liderëve sovjetikë. Në shkurt, ai urdhëroi gjithashtu ndërtimin e katër kampeve të reja të burgut.

Por nëse diktatori sovjetik kishte filluar të komplotonte më shumë dhunë, ai kurrë nuk e pa atë në veprim. Jozef Stalini vdiq atë mars. Dhe ndërsa shkaku zyrtar i vdekjes së Stalinit ishte një goditje në tru, disa e shohin kohën e vdekjes së tij të dyshimtë.

Më 28 shkurt 1953, disa ditë para se të vdiste Joseph Stalin, diktatori thirri një numër këshilltarësh të tij në rezidencën e tij personale, një shtëpi fshati në juglindje të Moskës, e njohur si Kuntsevo Dacha. Georgy Malenkov, zëvendëskryeministër i tij; Lavrentiy Beria, shefi i policisë sekrete; Nikita Hrushovi, sekretari i parë i Komitetit Rajonal të Moskës; dhe Nikolai Bulganin, ministri i mbrojtjes i Stalinit, ranë dakord të vinin në shtëpi.

“Sapo [Stalini] zgjohej, ai na telefononte – ne të katërve – dhe ose na ftonte të shihnim një film ose të fillonim një bisedë të gjatë për një pyetje që mund të zgjidhej brenda dy minutash,” shpjegoi më vonë Hrushovi.

Si e tillë, asgjë nuk ishte e pazakontë në këtë rast. Burrat panë një film, u ulën për darkë dhe diskutuan për marrjen në pyetje të vazhdueshme.

Ata qëndruan deri vonë duke pirë dhe u larguan në orët e para të mëngjesit të 1 marsit.

“I thamë lamtumirë shokut Stalin dhe u nisëm”, kujton Hrushovi. “Më kujtohet që kur ishim në hyrje, Stalini doli si zakonisht për të na larguar… Epo, ne u larguam me humor të mirë… pasi asgjë nuk kishte ndodhur gjatë darkës. Ato darka nuk përfundonin gjithmonë me një notë të lumtur.”

Por, megjithëse Hrushovi priti të nesërmen për një ftesë tjetër, telefoni i tij nuk ra kurrë.

Në fakt, askush nuk e kontrolloi Jozef Stalinin gjithë atë ditë. Askush nuk e dinte se diktatori ishte ngritur në një moment dhe, i goditur nga një gur i dukshëm, ra përtokë. Aty qëndroi deri në orën 22:30. kur një shërbëtor hyri në dhomë dhe e gjeti të shtrirë në dysheme në një pellg me urinë.

Shërbëtorët e Stalinit e çuan në një divan dhe e mbuluan me një qilim. Por në vend që të thërrisnin një mjek, ata thirrën këshilltarët e tij rreth orës 1 të mëngjesit të 2 marsit.

Hrushovi pretendon se ai dhe të tjerët shkuan në rezidencë, por nuk e panë Stalinin. Ndoshta nga frika e reagimit të tij kur u zgjua, ata thanë se nuk mendonin se ishte “e përshtatshme” kur diktatori ishte në “një gjendje kaq të paparaqitshme”.

Dëshmi të tjera, megjithatë, sugjerojnë se të paktën Beria e pa Stalinin. Sipas një prej rojeve të Stalinit, Beria kërkoi: “[Pse] jeni në një panik të tillë? Nuk e shihni, shoku Stalin po fle i qetë. Mos e shqetësoni dhe mos na alarmoni.”

Lavrenti Beria, me Stalinin në sfond dhe vajzën e Stalinit Svetlana në prehrin e tij.

Sido që të jetë, të katër burrat u larguan – vetëm për t’u kthyer disa orë më vonë kur Stalini ende nuk ishte zgjuar. Në atë moment, ai kishte rënë në një “lloj gjumi të pazakontë”.

Megjithëse këshilltarët e Stalinit thirrën mjekë, vetë Stalini kishte arrestuar më parë shumë nga mjekët e tij personalë. Kështu, teksa ishte duke vdekur, diktatori u trajtua nga mjekë të panjohur për shëndetin e tij.

“Ata duhej ta ekzaminonin, por duart e tyre ishin shumë të dridhura,” kujtoi një nga rojet e Stalinit. “Për ta bërë më keq, dentisti nxori protezat e tij dhe i ra rastësisht.”

Ata e trajtuan diktatorin me shushunja, kompresa të ftohta dhe heshtje absolute. Por ai nuk u zgjua kurrë. Jozef Stalini vdiq më 5 mars 1953, rreth orës 21:50.

Por si vdiq Stalini? A pësoi ai një goditje në moshën 74-vjeçare? Për dekada, historianët janë përballur me këtë çështje. Dhe disa kanë arritur në përfundimin se Stalini, në fakt, u helmua nga një nga katër burrat në rrethin e tij të ngushtë.

Pasojat e errëta të vdekjes së Joseph Stalinit

Pas vdekjes së Joseph Stalinit, Nikita Hrushovi mori pushtetin. Ai i lau duart me shpejtësi ish-shefit të tij, duke i thënë një auditori në Kongresin e Njëzetë të Partisë Komuniste në vitin 1956 se Stalini kishte qenë një “despot” me një “kult personaliteti” jo të shëndetshëm.

Stalini kishte përdorur “shtypjen dhe asgjësimin fizik”, u tha Hrushovi kolegëve të tij komunistë. “Jo vetëm kundër armiqve aktualë, por edhe kundër individëve që nuk kishin kryer asnjë krim kundër partisë dhe qeverisë sovjetike.”

Vdekja e Joseph Stalinit erdhi pas dekadash sundimi brutal.

Si pjesë e politikës së Hrushovit për “de-stalinizimin”, trupi i Stalinit madje u hoq nga varri i Leninit dhe u rivarros pranë murit të Kremlinit.

Dhe në vitet që pasuan, jeta dhe sundimi i tij u gjykuan dhe u dënuan kryesisht. Por çfarë ndodh me vdekjen e Stalinit? A ka mundësi që dikush të ketë helmuar diktatorin?

Ka disa prova që Stalini vdiq nga helmi. Si fillim, rrëfimi zyrtar i vdekjes së Stalinit, dhënë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste në qershor 1953 dhe i mbajtur sekret prej kohësh, lë jashtë disa detaje të rëndësishme. Ai pretendon se Stain pësoi një goditje në tru më 2 mars, jo më 1 mars. Dhe neglizhon të përshkruajë se si, më 5 mars, Stalini vjelli gjak.

Data e fshirë mund të kishte nënkuptuar t’i kursente këshilltarët e Stalinit nga pyetjet se pse ata nuk vepruan më shpejt. Por helmi mund të kishte shkaktuar hemorragji në stomak që i parapriu vdekjes së Jozef Stalinit.

Në të vërtetë, mjekët perëndimorë që ekzaminuan raportin – i cili pretendonte se shkaku i vdekjes së Stalinit ishte hemorragjia cerebrale – menduan se helmi mund të kishte shkaktuar simptomat e tij. Ata spekuluan se dikush mund ta kishte dozuar diktatorin me një regjim pesë ose 10-ditor të warfarinës, një hollues gjaku.

Edhe Hrushovi la të kuptohet se Stalini ishte helmuar. Në kujtimet e tij të vitit 1970, Hrushovi kujton, ai pohoi se Beria i tha një këshilltari tjetër të lartë: “Unë e bëra atë! Unë ju shpëtova të gjithëve.” Por rrëfimi i Hrushovit shihet kryesisht si i njëanshëm politik kundër Berias.

Pra, si vdiq Joseph Stalin? Mund të mos e dimë kurrë me siguri.

Ndoshta ai vdiq nga një goditje në tru. Ose ndoshta këshilltarët e tij, të shqetësuar se ai do të fillonte një tjetër spastrim apo edhe një luftë me Shtetet e Bashkuara, i morën gjërat në duart e tyre. Ndoshta një ose të gjithë kanë futur hollues gjaku në verën e tij të holluar gjeorgjiane – dhe thjesht kanë pritur./Përkthim dhe përshtatje nga ‘Allthatsinteresting’, GAZETA SHQIPTARE (Histori).