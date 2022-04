Kam qenë në një lidhje për 10 vite/ Rrëfehet Olsa Muhameti: Për’puthen ka bërë që mos të besojë më tek njerëzit

Padyshim një ndër emisionet më të përfolur në Shqipëri është Përputhen. Kur dëgjojmë emrin e këtij emisioni, menjëherë bëjmë lidhjen me autoren e programit, Olsa Muhametin.

Emri i saj është lakuar shpesh kur bëhet fjalë për punën e saj, por për jetën sentimentale të Olsës dimë shumë pak. Kjo enigmë tashmë është zgjidhur, pasi ajo për herë të parë ka rrëfyer mbi jetën e saj personale.

E ftuar në emisionin “Live from Tirana” në Top Albania Radio, Olsa Muhameti ka treguar se ka qenë në një lidhje 10 vjeçare. Shkaku i përfundimit të kësaj romance kaq të gjatë autorja rrëfen se ka qenë largësia.

“Kushdo që dashuron ndjen copëza lumturie, nëse ti je i zoti ta kultivosh këtë dashuri, do të jesh më i lumtur. Unë jam shumë besnike në dashuri. Njerëzit që më njohin nga larg më shohin paksa të ashpër. Në punë jam ashtu se përpiqem të ruaj një lloj strukture, por jam besnike nëse dashuroj. Jam totalisht tjetër person nga puna. Unë dashurinë e bazoj edhe në respekt, nëse unë të dashuroj, të respektoj shumë dhe ti duhet të më respektosh shumë. Janë dy elemente kryesore që do ta rrisin këtë lloj marrëdhënie. Ulu dhe reflekto për dashuritë që ke humbur. Kur kupton që nuk ka pasur besnikëri dhe respekt, me siguri këto gjëra e kanë degraduar marrëdhënien. Dashuria është si ti e ndjen, nga rrethanat në të cilat ti dashuron. Nëse unë dashuroj dikë që është larg më thuaj si mund të përfundoj kjo gjë në një marrëdhënie apo në një familje. Unë kam pasur një lidhje 10-vjeçare në distancë. Ik e hajde dhe distanca është arsyeja që unë jam stand-by aktualisht. Një dashuri shumë e madhe që më ka bërë të lumtur por që distanca, rrethanat kanë bërë që të degradojë jo të rritet. Duhet ta përjetosh dashurinë, duhet të ndash me partnerin të gjithë momentet, hallet, problemet”,u shpreh Olsa.