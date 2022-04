Më shumë se 30 persona të vrarë në një sulm me raketa në stacionin e hekurudhës në Ukrainë

Kompania shtetërore hekurudhore ukrainase thotë se më shumë se 30 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur në një sulm me raketa ruse në stacionin e trenit Kramatorsk.

Kramatorsk ishte një nga stacionet më lindore që ende funksiononte në Ukrainë, dhe guvernatori i Donetsk tha se mijëra njerëz ishin atje në atë kohë, duke u përpjekur të hipnin në trenat jashtë zonës.

Kreu i hekurudhave ukrainase tha se dy raketa kishin goditur stacionin. Kramatorsk njihej gjerësisht si një nga rrugët kryesore të evakuimit jashtë Ukrainës lindore. Detajet e trenave që largoheshin nga qyteti po publikoheshin nga autoritetet lokale.

Më herët, BBC raportoi se dy raketa ruse goditën një stacion hekurudhor në Kramatorsk, i cili përdoret për evakuimin e civilëve nga zonat e bombarduara nga forcat ruse. “Dy raketa goditën stacionin hekurudhor Kramatorsk”, thanë në një deklaratë zyra e hekurudhave të Ukrainës.

Ata shtuan se: “Sipas të dhënave operative, më shumë se 30 njerëz u vranë dhe më shumë se 100 u plagosën në sulmin me raketa në stacionin hekurudhor Kramatorsk”. Reuters nuk ishte në gjendje të verifikonte informacionin nga një burim i pavarur. Rusia nuk ka komentuar për sulmin dhe numrin e të vdekurve.

Sidoqoftë, vlen të përmendet një deklaratë e lëshuar nga shërbimet e mbrojtjes së “Republikës Popullore të Donetskut” të vetëshpallur pro-ruse. Ata pretendojnë se sulmi është kryer nga forcat ukrainase “me një raketë Tochka-U”, dhe theksojnë se kjo lloj rakete është e vjetëruar dhe nuk përdoret nga Rusia, por është aktive për ukrainasit.

Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 8, 2022