“Nuk e njeh indjetron ai!”/ Sa shanse për tu bërë kryetar i ri i PD-së? Si përgjigjet Belind Këlliçi

“Nuk e njeh indjetron”, ka deklaruar deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi për ish-kryeministrin Sali Berisha në lidhje me marrjen e “timonit” të forcës politike.





Sipas Këlliçit, i vetmi skenar kur ai do të mund të bëhej kryetar i PD-së do të ishte nëse Berisha do të tërhiqej nga gara, po kjo gjë nuk mund të ndodhë, pasi ish-kreu i qeverisë “nuk bën hap pas”.

Këto deklarata, Këlliçi i bëri në një intervistë për Zonë e Lirë, ku theksoi se Berisha njihet ër faktin se nuk bën hapa pas nëse e vendos të bëjë diçka.

Pjesë nga intervista:

Arian Çani: Sa shanse ka të bëhesh kryetar i ri i PD-së nëse doktori tërhiqet nga gara?

Belind Këlliçi: Kjo do të ishte interesante, ky është i vetmi skenar. Por doktori njihet për një detaj që unë kam thënë dhe këtu tek ty: Nuk bën hap pas, nuk e njeh indjetron.

Arjan Curi: Nëse doktori do të tërhiqej, por do të caktonte Këlliçin, ka shumë shanse.

Arian Çani: Jo, pa caktuar njeri po flasim, në këtë kohë që po flasim?

Arjan Curi: Është 50 me 50.

Arian Çani: Pse kush e konkurron Këlliçin brenda Partisë Demokratike?

Arjan Curi: Brenda PD-së nuk e konkurron njeri sepse konkurrimet bëhen brenda foltores, pastaj nga ana tjetër janë Gazi, Alibeaj dhe Jorida, këta nuk e konkurrojnë dot. Brenda foltores mund të ketë 2.