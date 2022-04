“Më përdhunuan për 13 orë”- Dëshmia drithëruese e ukrainases e cila “ushqehet” me hakmarrje ndaj rusëve

Pushtimi rus i cili ka tronditur mbarë botën ka përcjellë histori të frikshme të një populli i cili po vuan dita ditës prej kësaj masakre masive.

Gra e fëmijë, nuk i kanë shpëtuar masakrës së agresionit rus i cili tashmë vërtitet në një periudhë kohore rreth 1 muaj e gjysmë. Dëshmitë e pamjet nga reporterët e mediave të huaja kanë qenë evidenca e një pushtimi mizor kundrejt popullit të pafajshëm sovran.

E tillë është edhe historia shokuese e Elena Kherson, një civile në Ukrainë e cila rrëfeu horrorin që pësoi nga pushtuesit rusë.

Kherson, rrëfeu se rusët, e kishin përdhunuar për 13 orë pasi u përball me racizmin dhe talljen në një supermarket.

Ajo shtoi se ishin dy ushtarë rusë të cilët e kanë rrëmbyer dhe më pas e kanë përdhunuar.

“Isha në një dyqan ushqimesh dhe po rrija në radhë kur pas meje hynë disa rusë dhe filluan të flasin me vendasit. Për çfarë saktësisht biseduan nuk e di. E vetmja gjë që dëgjova është se një nga vendasit drejton gishtin drejt meje dhe thotë “ajo atje është banderovka” një term nënçmues për ukrainasit që i akuzojnë për fashizëm. Dola shpejt nga dyqani për në shtëpi, por nuk pata kohë të merrja telefonin, ata hynë dhunshëm në shtëpi dhe më pas më shtynë në shtrat dhe më zhveshën”, u shpreh Elena.

Fatmirësisht Elena thotë se në fillim të luftës i largoi fëmijët e saj nga shtëpia e tyre dhe ata nuk ishin dëshmitarë të skenës shokuese.

“Ishte e tmerrshme, mendova se nuk kam më pse të jetoj. Por lufta do të mbarojë një ditë , ne do të hakmerremi. Dhe unë do ti tregoj të gjithë vendasit që më tallën”, shtoi më tej ajo.