Rikthehen sulmet në Izrael, dy të vdekur dhe tetë të plagosur (Video)

Dy persona kanë mbetur të vrarë dhe tetë janë plagosur nga të shtënat në qendër të Tel Avivit dhe raportohet se sulmi ka ndodhur në një rrugë plot me restorante dhe bare, në disa lokacione.

Paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për sulm terrorist, raporton jerusalempost.

Ambulanca izraelite njoftoi se ka ndodhur në rrugën Dizengoff, plot me njerëz në vendin ku ka disa bare dhe restorante dhe në disa vende të tjera përreth qendrës së qytetit.

Sipas raportimeve të para, sulmuesi është në arrati dhe policia u bën thirrje të gjithëve që të largohen nga vendi i sulmit.

Motivi i të shtënave, sipas një raporti të policisë, është ende i paqartë, edhe pse disa media izraelite tashmë e kanë cilësuar sulmin si terrorist.

Policia më pas paralajmëroi se personi që qëlloi mund të ishte ende i lirë dhe se banorët duhet të qëndrojnë në shtëpi. Tensionet janë të larta pas një sërë sulmesh nga sulmuesit palestinezë në të cilat 11 persona u vranë në prag të muajit të shenjtë mysliman të Ramazanit, i cili filloi një javë më parë.

Protestat e vitit të kaluar dhe përleshjet me policinë gjatë Ramazanit u përshkallëzuan në një luftë 11-ditore midis Izraelit dhe ekstremistit islamik Hamas, i cili sundon në Rripin e Gazës.

Në fund të marsit, katër persona u vranë në qytetin izraelit Bnei Brak. Sulmi i fundit në të njëjtën rrugë të Tel Avivit ndodhi në vitin 2016, kur dy persona u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat.

#BREAKING #ISRAEL

ISRAEL: FATAL TERROR ATTACK IN TEL AVIV!

At about 9 pm local, gunfire erupted in multiple parts of the city, incl. the lively #Dizengoff Street.

At least 2 people killed & 6 are currently in critical condition. #BreakingNews #Video #TelAviv #TerrorAttack pic.twitter.com/UognexvVk8

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) April 7, 2022