Rusia paralajmëroi shfarosjen e tyre/ Finlanda merr vendimin: Ja kur do të aplikojmë për anëtarësim në NATO!

Finlanda është vetëm disa javë larg paraqitjes së një aplikimi për t’u anëtarësuar në NATO, pavarësisht paralajmërimeve ruse se do të siguronte ‘shkatërrimin e vendit të tyre’. Vendi nordik, i cili ka një kufi të gjatë me Rusinë dhe u pushtua nga Ushtria e Kuqe në 1939, nuk ka qenë kurrë një anëtar i aleancës mbrojtëse të Luftës së Ftohtë, duke preferuar të organizojë mbrojtjen e tij.





Por që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt, sondazhet e opinionit të porositura nga mediat finlandeze kanë treguar një kthesë të shpejtë në opinionin publik me shumicën që tani favorizon bashkimin. Alexander Stubb, i cili drejtoi qeverinë e vendit nordik në 2014 dhe 2015, tha se mund të vendosi t’i bashkohet aleancës ushtarake në maj.

“Në fillim të luftës thashë se agresioni i Putinit do ta shtyjë Finlandën dhe Suedinë të aplikojnë për anëtarësim në NATO. Unë thashë se nuk ishte çështje ditësh apo javësh, por muajsh. Koha për të rishikuar: Finlanda do të aplikojë brenda javësh, në maj të fundit. Suedia për të ndjekur, ose në të njëjtën kohë.”, tha Stubb.

Ligjvënësi rus Vladimir Dzhabarov tha këtë javë se nuk ka gjasa që ‘finlandezët vetë të nënshkruajnë një kartë për shkatërrimin e vendit të tyre’, duke kërcënuar një përsëritje të pushtimit në Ukrainë, i cili u nxit pjesërisht nga dëshira e saj për t’u bashkuar me NATO-n.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov shtoi dje nëse Finlanda dhe Suedia i bashkohen NATO-s, atëherë Rusia do të duhet të ‘ribalancojë situatën’ me masat e veta në një tjetër paralajmërim të fshehtë. Sondazhet tregojnë se në Finlandë ka një shumicë mbështetjeje për anëtarësimin në aleancë, duke u rritur me 34 pikë në muaj në një popullaritet prej 62 për qind.

Perspektiva e anëtarësimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO ishte pjesë e diskutimit midis ministrave të jashtëm të aleancës ushtarake në Bruksel këtë javë.

“Natyrisht që kjo do të jetë zgjedhje e atyre vendeve. Dera e hapur e aleancës mbetet e hapur dhe u diskutua për këtë kandidaturë të mundshme,” tha zyrtari, duke informuar gazetarët në kushte anonimiteti.

Ministri i jashtëm finlandez Pekka Haavisto u tha gazetarëve më herët se Finlanda do të qartësojë hapat e ardhshëm në javët e ardhshme në lidhje me një vendim të mundshëm për të kërkuar anëtarësimin në NATO.

Senatori Dzhabarov nga dhoma e lartë e Rusisë tha se bashkimi i Finlandës në pakt do të ishte “një tragjedi e tmerrshme”.

“Nëse udhëheqja e Finlandës shkon për këtë, do të jetë një gabim strategjik. Finlanda, e cila është zhvilluar me sukses gjatë gjithë këtyre viteve falë lidhjeve të ngushta tregtare dhe ekonomike me Rusinë, do të bëhej një objektiv. Unë mendoj se [do të ishte] një tragjedi e tmerrshme për të gjithë popullin finlandez.”, tha Senatori Dzhabarov, i cili shtoi se nuk ka gjasa që finlandezët vetë të nënshkruajnë një kartë për shkatërrimin e vendit të tyre.

Vendet anëtare kanë vlerësuar se do të duheshin nga katër muaj deri në një vit për të miratuar aplikacionin.

Kryeministrja Sanna Marin tha në fillim të kësaj jave:

“Si anëtarësimi (NATO) dhe mos anëtarësimi janë zgjedhje që kanë pasoja. Ne duhet të vlerësojmë si efektet afatshkurtra ashtu edhe ato afatgjata. Në të njëjtën kohë, ne duhet të kemi parasysh qëllimin tonë: garantimin e sigurisë së Finlandës dhe finlandezëve në të gjitha situatat.”

Marin shtoi se marrëdhënia e Finlandës me Rusinë fqinje ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme pas sulmit në Ukrainë dhe duhet shumë kohë dhe punë që të rikthehet besimi.

Finlanda ndan një kufi prej 830 miljesh me Rusinë, më i gjati nga çdo anëtar i Bashkimit Evropian. Ajo ka mbetur ushtarakisht e paangazhuar, prandaj nuk është përfshirë në luftë apo konflikt, që nga fundi i Luftës së Ftohtë nga frika e provokimit të Moskës.

Muajin e kaluar një politikan rus paralajmëroi për ‘pasoja të rënda ushtarake dhe politike’ nëse Finlanda dhe Suedia i bashkohen aleancës.

Drejtori i Departamentit të Dytë Evropian të Ministrisë së Jashtme ruse Sergei Belyayev tha për Interfax:

“Është e qartë se anëtarësimi i Finlandës dhe Suedisë në NATO, e cila është një organizatë ushtarake në radhë të parë, do të kishte pasoja serioze ushtarake dhe politike që do të kërkonin përdorimin për të rishikuar të gjithë gamën e marrëdhënieve me këto vende dhe të marrin masa hakmarrëse.”

Muajin e kaluar Finlanda zbuloi gjithashtu ndërhyrje me sinjalet GPS të avionëve të pasagjerëve pranë enklavës së Kaliningradit të Rusisë dhe kufirit lindor të vendit me Moskën.

Linja ajrore finlandeze Finnair tha se pilotët e saj kishin vënë re trazirat pranë Kaliningradit, i cili ndodhet midis anëtarëve të NATO-s, Lituanisë dhe Polonisë në bregun lindor të Detit Baltik. Avionë të tjerë raportuan shqetësime të pazakonta në sinjalet GPS pranë kufirit lindor të Finlandës me Rusinë, me avionë të paaftë për të ulur në aeroportin Savonlinna për shkak të ndërhyrjes.

Në shkurt Helsinki mori gjithashtu letra nga Rusia, duke kërkuar qartësi mbi të ardhmen e vendit nordik lidhur me sigurinë. Deri më tani, asgjë nuk ishte në gjendje të bindte Finlandën apo Suedinë për t’u bashkuar me NATO-n, gjatë gjithë Luftës së Ftohtë nga 1947 deri në 1989, dhe në dekadat që pasuan. Por në mars u duk se pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia rriti mbështetjen publike në Finlandë për anëtarësimin në aleancën e NATO-s në nivele rekord, sipas një sondazhi.

Një total prej 62 për qind e të anketuarve në Finlandë e kishin mbështetur qeverinë e tyre që të aplikonte për anëtarësim në NATO. Sipas sondazhit i cili u porosit nga transmetuesi publik finlandez Yle, kjo është rritur nga 53 për qind në të njëjtin sondazh që ishte publikuar dy javë më parë.

Më vonë atë muaj, një tjetër sondazh nga gazeta Helsingin Sanomat sugjeroi gjithashtu se shumica e vendit është në favor të bashkimit me NATO-n, me 54 për qind që u përgjigjën se do të mbështesnin vendimin. Në Suedinë fqinje, një sondazh i ngjashëm i kohëve të fundit tregoi se ata që ishin në favor të anëtarësimit në NATO janë më të shumtë se ata kundër.

Vladimir Putin ka përdorur zgjerimin e NATO-s drejt lindjes si një nga disa justifikimet për luftën e tij brutale dhe ka kërkuar që Ukraina të ndjekë neutralitetin si kusht për t’u tërhequr. Ndërkohë, vendet e NATO-s kanë refuzuar vazhdimisht kërkesat e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të ndihmuar drejtpërdrejt luftën e vendit të tij kundër forcave pushtuese të Moskës nga frika se mos tërhiqen në një konflikt më të gjerë me Rusinë. (Përkthyer dhe përshtarur nga E.H / Dailymail)