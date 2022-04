Vrasja e Behar Sofisë/ SPAK urdhëron arrestimin e Jemin Sherajt! U pikas nga kamerat e sigurisë bashkë me…

SPAK ka urdhëruar arrestimin e Jemin Sherajt i cili akuzohet si urdhërues i vrasjes së Behar Sofisë. Sipas News 24, urdhër arresti nuk është ekzekutuar ende. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka siguruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë ku Sheraj shfaqet në një tavolinë me të arrestuarin tjetër në lidhje me këtë ngjarje Skënder Vathi.





Dhjetë minuta pas takimit, rreth orës 08:38, Jemin Sheraj duket se i jep diçka të arrestuarit Skënder Vathi, i prezantuar si “Dajo”, që sipas përshkrimit të hetuesve, në dukje është një letër.

Sheraj më pas largohet nga lokali, ndërsa Skënderi vijon të qëndrojë në ambientet e brendshme edhe disa minuta më pas. Nga të dhënat e deritanishme, prokuroria posedon kamerat e sigurisë dhe dëshminë e bashkëpunëtorit, Ernejt Shytit, që pranon se fotografinë e viktimës ia dha shoku i fëmijërisë, Xhuljano Visha.

Ky i fundit ishte kontaktuar nga i afërmi i Vathit, Leonard Xhixha, një ish-i dënuar për vrasje me porosi të mbetur në tentativë dhe që bashkë me tre të tjerët, mbahet në paraburgim për vrasjen me paramendim të biznesmenit Behar Sofia, kryer në bashkëpunim, në formën e grupit kriminal.