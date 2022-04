Ylli Dylgjeri: Çdo devijim nga skandali i inceneratorëve i bën nder Edi Ramës

Nga Ylli Dylgjeri





Ku e lame?

Te skandali i Inceneratoreve.

Ketu eshte fokusi i opozites dhe publikut. Cdo devijim nga ky skandal i ben nder vetem Edi Rames, qe vertitej si ajo neper breke mbreme ne studion e Opinionit.

Poo, nuk duhet rene ne gracken e Tij me debatin per legalizim kanabisit mjeksor, apo kandidaturat per Presidente anonim. Keto, jane prodhime fake qe i interesojne mbylljes se debatit popullor per vjedhjen e shekullit. Rama vijon me propaganden: Gelltit nje helm tjeter qe te harrojme helmin e vjeter! Edhe pse canabisi eshte helm, serrisht fokusi yne mbetet te akuzat e perbindshme te Inceneratoreve.

Atehere ku jemi me hetimin e autoreve?

SPAK!

Deri tani shume pak. Ngjitu lart. Abuzuesit jane ne krye te Piramides.