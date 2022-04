E PLOTË/ Nga “Zogu i Tiranës”, te mafia siciliane dhe incineratorët! Çfarë tha Meta në konferencën kundër mazhorancës?

Presidenti i Republikës, Ilir Meta mbajti të shtunën një konferencë për mediat, prej nga ka sulmuar Kongresin e Partisë Socialiste të mbajtur më herët gjatë ditës së sotme.





Në fjalimin e tij, kreu i shtetit ka sulmuar Kryeministrin Edi Rama, duke deklaruar se ky i fundit e mblodhi Kongresin për tu thënë socialistëve se të gjithë do të shkojnë në burg përveç tij.

“Koka e vërtetë e kësaj aferë dhe organizatë mblodhi sot një një kongres për t’u thënë të gjithë socialistëve se të gjithë duhet të shkoni në burg përvec meje”, tha Meta.

Ndërkohë, ai hodhi akuza edhe ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranë, erion Veliajt.

“Zogu i Tiranës lëshoi sot shpifje të ulëta ndaj Presidentit, me një fjalor banal, njësoj si një kone rrugësh që i lidhin kanace në qafë për të bërë zhurmë. Për fat të keq, ai vazhdon të nxjerrë nga goja ato që i fusin. Hartim banal anti-President nga Zogu i Tiranës. Akuzat për bllokim të propozimeve për ambasadorët, një mashtrim ordiner. Zogu i Tiranës edhe në gjume gënjen. Nuk kam bllokuar asnjë propozim zyrtar për emërim ambasadori. Faktet janë shkresat zyrtare”, shtoi Meta.

Kreu i Shtetit u shpreh se nuk është faji i Presidentit që në Ukrainë ka luftë, por çmimet nuk rriten, ndërsa në Shqipëri po fluturojnë.

“Nuk ju ka thënë ju presidenti që të shkatërroni sigurinë energjetikë. Nuk i ka thënë presidenti që shiteni lirë fare dhe pastaj bliheni me 7 fishin e çmimit. Të fitoni tani ju në kulimin e krizës dhe tja vini fajin Ukrainës. Nuk është faji i presidentit fajtor që në Ukrainë bëhet luftë dhe nuk rriten çmimet. Ndërsa këtu çmimet fluturojnë”, tha Meta. Me tej Kreu i Shtetit tha se “I kam paralajmeruar prej kohesh te mos i vene sterkembeshin interesit publik. Asnje veprim te prokurorise dhe SPAK nuk kemi pare per ndeshkimin e akteve mafioze te Bashkise se Tiranes, si shembja e Teatrit dhe inceneratori”.

Presidenti Ilir Meta ka deklaruar se mjafton vetëm dëshmia e ish-ministrit të Financave Shkëlqim Cani në komisionin hetimor të Inceneratorëve për të vendosur përpara drejtësisë gjysmën e qeverisë. Sipas Metës, Cani e dinte rëndësinë e firmave ai, se “ka qenë zëvendëskryeministër ai në vitet 90 me një tjetër që për ca lojëra firmash iku në burg”.

“Afera vazhdon dhe treshja e famshme ka dalë jashtë vendit. Zotërinjtë që janë ndaluar do të bëjnë sikur janë ndaluar do bëjnë sikur po marrin disa dënime për të shpëtuar disa gjëra të tjera dhe përfshirjen e tyre në grup të strukturuar kriminal. Unë iu bëj thirrje që të bëhen të gjithë të penduar dhe të tregojnë se kush iu ka dhënë garanci për të shkelur ligjet në mënyrë kriminale. Mjafton vetëm dëshmia e ish-ministrit të Financave në Komisionin e Parlamentit për të vënë përpara përgjegjësisë të paktën gjysmën e qeverisë në atë kohë. Sepse ai ish-ministër i Financave iku apo e përzunë sepse e dinte rëndësinë e firmave ai, se ka qenë zëvendëskryeministër ai në vitet 90 me një tjetër që për ca lojëra firmash iku në burg. Këta që nuk e dinë rëndësinë e firmave që thonë se i kanë prej hekuri, se kanë Takun dhe Spakun dhe bëhen bedena për atë që tha aman shkoni në burg që të shpëtoj vetëm unë”, u shpreh Ilir Meta gjatë konferencës për mediat.

Presidenti Ilir Meta ftoi të gjithë të akuzuarit për aferën e inceneratorëve që të bëhen të penduar dhe të tregojnë kush i ka dhënë garanci për të shkelur ligjin. Sipas tij, Zoto dhe Mërtriri janë vegla.

“I ftoj te gjithe te behen te penduar dhe te tregojnë kush ju ka dhene garanci per te shkelur ligjin. Abuzimi me TVSH-në 30 milionë euro, të hetohen shkeljet ligjore. Vec burgosjes se përgjegjësive te aferes se cingëlatoreve, eshte e rëndësishmesh qe mbi 400 milion euro abuzime te kesaj afere tju kthehen qytetareve shqiptare Mafia s’ka bere me shumë Siçili se këtu me plerat! Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri janë vegla”, tha Meta.

Presidenti Ilir Meta ka folur për ish-deputetin e burgosur Alqi Bllako për aferën e inceneratorëve, duke thënë se ai nuk ishte militant i LSI-së, edhe pse kishte njohje personale me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka. Edhe ky i fundit i lënë në burg për të njëjtën aferë.

“Alqi Bllako nuk ka qene bashkëpunëtor i imi dhe as militant i LSI. Ish-ministri Koka ka pasur lidhje personale me të dhe ai e afroi ne ministrine qe ka drejtuar. Ne Presidence ka ardhur pasi plotësonte kriteret e sherbimit civil per pozicionin e Sekretarit te Pergjithshem. I sugjeroj Alqi Bllakos te bashkepunoje me Drejtesine dhe te ndihmoje zbardhjen e aferes se inceneratoreve. Alqi Bllako u largua të Tenderat, donte të bëhej kryetar i KLSH .Të bashkëpunoje me drejtësinë qe të rehabilitohet”, u shpreh Meta.