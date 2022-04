Emrat e atyre që priten të largohen/ Interi i ‘fut fshesën’ 11 lojtarëve! Nga lideri i sulmit tek titullari i padiskutuar i mbrojtjes

Në lojë është kampionati dhe një Kupë Italie dhe deri në fund të sezonit, Interi do të bëjë ç’është e mundur për të triumfuar në të gjitha frontet ku lufton. Por deri më 22 maj, shumë prej lojtarëve zikaltër luajnë jo vetëm objektivat e skuadrës, por mbi të gjitha dy muaj që mund të vendosin shumë për të ardhmen e secilit prej tyre.





Kjo ama nuk varet vetëm nga ajo që japin në fushë, por nga një sërë faktorësh, nga skadenca e kontratave e aspektet ekonomike tek alternativat më bindëse për rolin e secilit. Thënë këtë, me valixhe në duar është një formacion i plotë, i përbërë nga liderë e veteranë.



LIDERËT

I sakrifikuari i përmendur prej kohësh do të jetë Stefan de Vraj, që edhe pse ka një vit kontratë, gjithmonë e më shumë duket larg Interit me interesin e Totenhemit të Kontes gjithmonë të pranishëm.

Por ish-tekniku zikaltër ka prej kohësh në shënjestër edhe Lautaro Martinezin ashtu si Simeone dhe Atletiko e Madridit që shumë herë kanë tentuar të bindin argjentinasin. Sulmuesi ka rinovuar, por për sa kohë i është vendosur një çmim prej 70-80 milionë eurosh, sinjali që nuk është dhënë i pashitshëm është transmetuar.

NË SKADENCË

Lista e atyre që në qershor nuk do të jenë më futbollistë të Interit nëse nuk rinovojnë ka në përbërje 6 emra. Kapiteni Samir Handanoviç dhe Ivan Perisiç janë kryesorët, por e ardhmja e tyre nuk është vendosur akoma. Të dy kanë lënë të kuptohet se duan të qëndrojnë në Milano, por Interi ka qenë i qartë me kushtet e tij. Nëse nuk do të pranojnë ulje rroge, si 37-vjeçari slloven dhe 33-vjeçari kroat do të duhet të gjejnë një tjetër skuadër për të përfunduar karrierën e tyre.

Po ashtu nga organika aktuale do të largohen Aleksandër Kolarov e Matias Vesino. Serbi po mendon të varë këpucët në gozhdë në moshën 36- vjeçare, kurse mesfushori uruguaian kërkon një skuadër ku t’i ofrohen minuta. Në listë janë edhe Andrea Ranokia e Aleks Korda, të tjerë që do të ndërpresin marrëdhëniet me Interin.

NË DYSHIM

Kilianët Aleksis Sançez e Arturo Vidal kanë edhe një vit kontratë, por të dy mund të largohen falë klauzolave të tyre, nëse klubi i paguan 4 milionë euro secilit, për të shpëtuar nga pagat e tyre të larta, respektivisht 7.5 dhe 9.5 milionë euro. Po ashtu po vlerësohet edhe situata e Federiko Dimarkos e Roberto Galjardinit. Mbrojtësi me skadencë në 2026-ën është një opsion që po konsiderohet për t’u përfshirë në operacionet e merkatos, kurse mesfushori me skadencë në 2023-shin kërkon më shumë minuta. Italianët janë të fundit në listën e operacionit “fshesa” që kanë nisur drejtuesit, të cilët kërkojnë të revolucionarizojnë organikën për të qenë konkurrues në të gjitha frontet./ PANORAMASPORT.AL