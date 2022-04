(EMRAT) Shitje droge dhe falsifikim dokumentesh/ Policia e Shkodrës arreston tre persona

Policia e Shkodrës ka arrestuar në flagrancë tre persona në operacionin e koduar ”Triple”. Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë, gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike heroinë; rreth 4.3 kilogramë cannabis; dokumente identifikimi italiane të dyshuara të falsifikuara, si dhe 1 patentë italiane flase.

Të arrestuarit janë shtetasit: Marselo Kola, Gjionata Kola, Armaldo Taramani, të cilët, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ushtronin veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe të falsifikimit të dokumenteve.

Njoftimi nga Policia Shkodër:

“Finalizohet operacioni policor i koduar “Triple”. Operacioni, i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve në DVP Shkodër, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit. Arrestohen në flagrancë 3 shtetas, shpallet në kërkim 1 tjetër. Sekuestrohet lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa, lëndë e dyshuar narkotike heroinë dhe dokumente të falsifikuara. Në vijim të punës për parandalimin, dokumentimin dhe goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e narkotikëve, nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve në DVP Shkodër, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar ”Triple”.

Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit: M. K., 30 vjeç; Gj. K., 24 vjeç, i dënuar më parë në Itali për narkotikë, dhe A. T., 36 vjeç, të tre banues në Shkodër, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”. Gjithashtu u bë shpallja në kërkim e shtetasit N. L., për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose vizave” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë, gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike heroinë; rreth 4.3 kilogramë cannabis; dokumente identifikimi italiane të dyshuara të falsifikuara, si dhe 1 patentë italiane me foton e këtij shtetasi dhe me gjeneralitetet e një shtetasi italian. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ushtronin veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe të falsifikimit të dokumenteve. Vijon puna për kapjen e shtetasit N. L., të shpallur në kërkim si rezultat i këtij operacioni. Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.”