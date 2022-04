“Fiksimaxhi që rrihet me policët!”/ Përgjigja e Veliajt ndaj Metës pasi e quajti “Zogu i Tiranës”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i ka kthyer përgjigje pasditen e sotme Presidentit Ilir Meta, pasi ky i fundit neë koferencën e tij për mediat e quajti “Zogu i Tiranës”.





Nga Kongresi i Partisë Socialiste, Veliaj e cilësoi Ilir Metën si “një fiksimaxhi që rrihet me policët”, teksa u shpreh se punimet e këtij Kongresi treguan dhe kontrastin e thellë që ekziston mes socialistëve dhe Presidentit.

“Ishte një Kongres me risi, aq sa komshiu përballë doli në konferencë për të sqaruar atë që njerëzit e dinë dhe mirë që doli se tregoi kontrastin mes nesh dhe një fiksimxhiu që rrihet me policët. Shyqyr që shpëtuan policët e Pallatit të Kongreseve në ndryshim nga ato të FRD-së. Kaq i madh është hendeku mes 2 krahëve të politikës”, tha Veliaj.

Më herët Presidenti Meta tha për Veliajn se “Akuzat per bllokim te propozimeve per ambasadoreve, nje mashtrim ordiner. Zogu i Tiranes edhe ne gjume genjen. Nuk kam bllokuar asnje propozim zyrtar per emerim ambasadori. Faktet jane shkresat zyrtare”.