Foto nga rinia/ Kryemadhi feston ditëlindjen, Meta i bën urimin e veçantë: Edhe 100 pranvera Super…

Presidenti Ilir Meta ka uruar bashkëshorten e tij, Monika Kryemadhi me rastin e ditëlindjes. Në profilin e tij në Facebook, kreu i Shtetit ka postuar edhe një foto me Monikën, shumë vite më parë ku ata janë të rinj.





Kreu i shtetit citon një shprehje skandinave, e cila thotë se “nuk janë vitet në jetën tonë ato që kanë rëndësi, por mënyra si i jetojmë vitet tona është e rëndësishme”.

Postimi i presidentit Meta

Edhe pranvera SuperMonës!

Siç thotë një thënie e vjetër skandinave: “Nuk janë vitet në jetën tonë ato që kanë rëndësi, por mënyra si i jetojmë vitet tona është e rëndësishme”. (It is not the years in our lives that count, but the life in our years that counts.)