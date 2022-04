GALERI/ “Kush na ka inot…!”- Veliaj me Ballukun, foto dhe selfie. Prapa “perdeve” të Kongresit të PS-së

Kryetari i bashkisë Erion Veliaj duket se e ka shijuar në maksimum Kongresin e Partisë Socialiste, pasi ka pasur mundësi edhe të “socializohet” me kolegët e tij të mazhorancës.





Ai ka publikuar dhe një foto ku qëndron krah ministres së Infrastrukturës, Belinda Ballku në hollin e Pallatit të Kongreseve, ku është mbajtur edhe kongresi i Partisë Socialiste.

“Me motrën e lalit vet Belinda Balluku dhe si thonë tironcit: Kush na ka inot, kshu na paftë përnot #KongresiPS”, tha Veliajne rrjete sociale.

Më herët, në një intervistë televizive, Kryebashkiaku Erion Veliaj tha sot se ne Tirane do të vijojnë punët e mira. Ai shtoi se projektet për Kryeqytetin do të ecin perpara me të njëjtin ritëm.