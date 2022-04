Nga hapja e garës te kufizimi i mandateve/ PS çel sot procesin e brendshëm zgjedhor, deputetët e ministrat me tryeza në shesh!

Partia Socialiste hap sot procesin e brendshëm zgjedhor në parti, duke nisur nga baza drejt qendrës. Por njëherësh, në Kongresin e sotëm, socialistët, do të bëjnë një analizë të thelluar të qeverisë deri në autokritikë, si dhe do të shpallin prioritet dhe sfidat përgjatë mandatit të tretë qeverisës.





Socialistët mblidhen sot në një Kongres krejt ndryshe nga formati tradicional që është ndjekur prej vitesh. Kongresi i sotëm do të ketë një numër panelesh të shtrira jashtë sallës së Kongreseve. Delegatët do të jenë të ndarë në 3 panele të ndryshme që do të vendosen në Pallatin e Kongreseve, sheshin “Nënë Tereza”, si dhe në sheshin “Italia”.

Faza e parë e Kongresit do të nis në orët e para të mëngjesit. Në pjesën e jashtme të “Pallatit të Kongreseve”, do vendosen disa tavolina të rrumbullakëta. Përfaqësues të PS-së, do të zhvillojnë takime me anëtarë e qytetarë kryesisht mbi problematikat aktuale, si p.sh: kriza e çmimeve.

Pjesë e tryezave përkatëse, do të jenë edhe ministrat sipas fushave. Ky diskutim, do të zgjasë rreth 3 orë, ndërsa më pas në orën 12:00, nis faza e dytë e punimeve, e cila do të shënojë hapjen e punimeve nga Damian Gjiknuri.

Kongresi socialist do të vijë me një risi edhe sa u takon fjalimeve hapëse të tij. Sipas axhendës së Kongresit, ministrat do të flasin para nisjes së punimeve të tij, për prioritetet e dikastereve që ata drejtojnë duke u vendosur në pjesë të ndryshme të Tiranës. Fjalimet pritet të nisin pothuajse në të njëjtën kohë.

Kështu, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj dhe ministrja për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi, do të vendosen pranë sheshit “Nënë Tereza”. Ministrat Olta Xhaçka dhe Niko Peleshi do të kenë në fokus Integrimin dhe Politikën e Jashtme në fjalimet e tyre në një sallë në “Pallatin e Kongreseve”.

Çelja e punimeve të kongresit do të bëhet nga sekretari të Përgjithshëm Gjiknuri, për t’u pasuar nga Spiropali. Për kapacitetet në radhët e PS-së do të flasë edhe Ditmir Bushati, ndërsa përfaqësimi i qytetarëve dhe përgjegjësit e mazhorancës do të jetë në fokus nga kreu i Grupit Parlamentar, Taulant Balla. Pika kulmore e Kongresit do të jetë fjalimi i Edi Ramës, i cili më herët ka lajmëruar se të gjithë do të bëjnë autokritikë, ndonëse në mandatin e tretë.

Fjala e Ramës është parashikuar të jetë rreth mesditës, ndërsa ministra dhe deputetë të ndryshëm janë përzgjedhur për të bërë analizën e punës së mazhorancës në këtë mandat të tretë. Paralelisht me diskutimet e lira, anëtarët e Asamblesë Kombëtare do të kryejnë në hollin e “Pallatit të Kongreseve” votëbesimin e Sekretariatit Ekzekutiv të PSSH-së.

Një pjesë të rëndësishme në kongres do ta marrë Këshillimi Kombëtar, rezultate e procesit dhe perspektiva e tyre. Kongresi i socialistëve pritet të miratojë disa ndryshime thelbësore në statusin e kësaj partie, ku kryetari do të ketë një mandat të kufizuar në numrin e mandateve, ndërsa të gjithë drejtuesit e degëve të PS-së do të duhet të dorëzojnë detyrat.

Sipas draftit, kongresi i 9 prillit do të shkarkojë 61 krerët e degëve në rrethe, dhe do të hapë procesin zgjedhor në parti nga data 1 maj deri në 15 qershor. Sipas ndryshimeve në statut, kryetari i ri i degës do të përzgjidhet mes kandidatëve të propozuar nga Asambleja, me miratim të kryesisë.

Ai do të ketë mandat 4-vjeçar, që ndërpritet kur jep dorëheqjen, kur shkarkohet nga kryesia për punë të dobët, kur humbet besimin e anëtarëve dhe kur humb zgjedhjet.

Në draftin për ndryshimet në statut parashikohet edhe shtimi i sekretariat ekzekutiv të secilës degë, i cili do të jetë përgjegjës për çdo aspekt administrativ të partisë në nivel bashkie. Për ti paraprirë kësaj axhende, Edi Rama mblodhi sot ministrat dhe deputetët në vilën 30, ndërkohë që takimet e veçanta i zhvilloi edhe në zyrën kryeministrore.