Horoskopi sot/ Në punë duhet të bëni të qartë pozicionin tuaj. Kujdes nga historitë e dashurisë të lindura në këtë periudhë!

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën nuk do të keni shumë fat në takime që lidhen me dashurinë, por mund të ketë një rikthim nga e kaluara. Në punë duhet të bëni të qartë pozicionin tuaj, veçanërisht nëse jeni në kontakt me publikun.