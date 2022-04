Kryeministri Rama e nis fjalën e tij në Kongres me një përshëndetje për Ruçin/ Flet edhe për krizën energjitike dhe paralajmëron të pasurit

Kryesocialisti Edi Rama e ka nisur fjalimin e tij në Kongresin e PS-së me një përshëndetje për të pranishmit, por specifikisht me ish-kreun e Kuvendit, Gramoz Ruçi, një emër me peshë te socialistët.

Ndërkohë, ai ka paralajmëruar sot se familjet e pasura në vendin tonë, që sipas tij janë 5% e popullsisë, që konsumojnë 25% të energjisë elektrike, do ta paguajnë me një tjetër çmim, natyrisht më të lartë.

Në fjalën e tij në Kongresin e PS, Rama tha se 5% e konsumatorëve që konsumojnë 25% të energjisë nuk mund e nuk do vazhdojnë t’i mbajmë me të njëjtën përkujdesje siç bëjmë për pensionistët.

“Askush nuk ë di sa kohë akoma duhet të përballemi më këtë çmenduri në çmimin e energjisë elektrike. Ndaj dhe së paku jo se do na zgjidhë problemin, por kemi nevojë më shumë se asnjë herë sot, sensit të shpërndarjes së barrës dhe marrjes përsipër të peshave nga kjo peshë sipas mundësive ne së shpejti do vendosim një çmim tjetër për të gjithë ata që konsumojnë energji elektrike shumë më tepër se masa e gjerë e popullit se janë më të pasur. Nuk ka asgjë më normale e të natyrshme sa të shkojmë kundër rrymës të vetë sistemit për të mos lejuar që pensionistët tanë të kenë një dhimbje koke te shtuar për shkak të faturës së energjisë. 5% e konsumatorëve që konsumojnë 25% të energjisë nuk mund e nuk do vazhdojnë ti mbajmë me të njëjtën përkujdesje siç bëjmë për pensionistët. Si të mos mjaftonte një tërmet që tronditi fort mbarë shoqërinë tonë duke vrarë plagosur dhe nxjerrë për pak sekonda në rrugë të madhe mbi 15 mijë familje dhe një pandemi që goditi me forcë mbarë botën duke tronditur themelet e ekonomisë tonë, plas tani dhe një luftë mu në Europë. Kjo fatkeqësi e treta radhazi në tre vjet vret plagos dhe përzë nga vendi i tyre miliona njerëz por shtrembëron dhe këput hallka të zinxhirëve ekonomik të furnizimit të mbarë botës me naftë, gaz, grurë hekur e me radhë, duke goditur çmimit e produkteve bazë për ushqimin e njerëzve dhe për zhvillimin e vendeve. Goditja mbi çmimet prek drejtpërdrejt 2 hallka të zinxhirit të jetës sonë, cënon ata që kanë të ardhura më të ulta, dhe nga ana tjetër kërcënon investimet publike dhe private.”, tha Kryeministri Rama.