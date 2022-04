LIVE/ Kongresit të PS i paraprijnë fjalimet paralele të ministrave në 5 panele: Energjia, shëndetësia, mbrojtja, integrimi dhe bujqësia!

Nis Kongresi i Partisë Socialiste. Është ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku, e cila ka hapur fjalën në sheshin pranë stadiumit “Air Albania”. Njëkohësisht në shesh janë pesë panele, ku po mbahen fjalime për tema të ndryshme.





Taulant Balla: Në fund të këtij mandati të tretë duam të arrijmë me 1 miliardë dollarë eksporte!

Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla foli sot ne panelin për bujqësinë e sigurinë ushqimore para nisjes se punimeve te Kongresit të partisë.

“Jemi të gatshëm sot të dëgjomë çdo lloj kritike e shqetësimi të gatshëm që sheshi Nënë Tereza të jetë sheshi i debatit më të madh që mund të zhvillohet sot në Shqipëri edhe për elementin e sigurisë ushqimore. Do ju lutesha sot të mos keni asnjë lloj frenimi për çfarë po flisni. Të gjithë ato debate që zhvilloni në çdo cep të Shqipërisë lutem ti zhvillojmë sot këtu hapur me njëri tjetrin. Një pjesë do sjellin shqetësime por do them dy fjalë: të gjithë duhet të bëjmë llogari ku e nisëm në 2013 marrëdhënien e shtetit me bujqësinë e ku jemi sot. S’jemi atje ku kemi dashur të arrinim por s’ka krahasim me atë që e nisëm në 2013. Ne në fund të këtij mandati të tretë duam të arrijmë me 1 miliardë dollarë eksporte. Jam shumë i sigurt që do ia arrijmë“, tha Balla.

“Kosova për ne është e shenjtë!”- Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka: Po i bëhet padrejtësi me liberalizimin e vizave!

Ministrja e Punëve të Jashtme, Olta Xhaçka ka deklaruar gjatë punimeve të Kongresit të PS-së se Kosovës po i bëhet një padrejtësi e madhe nga vendet BE-së, duke mos i liberalizuar vizat.

Xhaçka u shpreh se Shqipëria ka prioritet kryesor Kosovën në politikën e saj të jashtme, ndërkohë që ka theksuar se liberalizimin e vizave do e trajtojë në Këshillin e Sigurimit.

Ndërkohë që i ka kthyer përgjigje dhe kritikëve të nismës së Ballkanit të hapur që sipas saj nuk e zbeh rolin e Kosovës në rajon.

“Është një çështje që e ngremë në çdo takim bilateral duke lobuar për njohje e për mbështetje për njohje apo anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Është një çështje që e ngremë me forcë e pa u lodhur me BE dhe vendet anëtare duke denoncuar me forcë padrejtësinë që i bëhet Kosovës duke e izoluar në mes të Europës pa mbajtur premtimin për liberalizimin e vizave. Është një çështje që e kemi prioritet të punës tonë në Këshillin e Sigurimit ku po punojmë pa u lodhur jo vetëm për sa i përket pakësimit të raportimeve të UNMIK në Këshill, por edhe për të zgjeruar marrëdhëniet me ato vende, si për shembull në Afrikë, ku procesi i njohjeve nuk ka ecur mbarë e ku ende duhet shumë punë. E them këtë, sepse e di, e besoj të gjithë e dimë e mund ta bisedojmë hapur si miq, që puna që po bën Shqipëria në rajon në funksion të rritjes së bashkëpunimit rajonal, e posaçërisht puna për nismën Ballkani i Hapur, ka shkaktuar shqetësim tek një pjesë të forcave politike e të shoqërisë shqiptare në rajon, të cilat e kanë kuptuar këtë nismë si një zbehje të mbështetjes së Shqipërisë për Kosovën. E vërteta padyshim s’është kjo sepse Kosova për ne është e shenjtë, ashtu siç është e shenjtë kauza e shqiptarëve në rajon. E vërteta është shumë më e thjeshtë dhe ka dy pjesë. Në njërën anë, kjo nismë është një mekanizëm që zbaton e përshpejton proceset e parashikuara në Procesin e Berlinit. Përshpejtim i cili sjell përfitime konkrete për të gjithë rajonin, përfshirë shqiptarët. Ana tjetër, është dimensioni strategjik i kësaj nisme e cila në fakt, ashtu si Procesi i Berlinit, ngrihet mbi filozofinë që zgjidhja e problemeve që ka ende sot rajoni, kalon nga bashkëpunimi e integrimi. Kjo padyshim nuk do të thotë që të harrohet e shkuara. Kjo do të thotë që të shohim nga e ardhmja për ta kërkuar aty adresimin e problemeve të së shkuarës. Një e ardhme që mund ta ndërtojmë së bashku duke replikuar një eksperiencë të suksesshme që ne e dimë, atë të Bashkimit Europian. Por si mund të replikohet kjo eksperiencë në rajonin tonë pa përfshirë në të shqiptarët e serbët, që janë dy popujt më të mëdhenj që përcaktojnë prej shekujsh historinë e rajonit? A nisi Bashkimi Europian me Gjermaninë e Francën, armiq shekullorë me luftëra me miliona viktima, apo me Irlandën dhe Greqinë?”, thekson ministrja Xhaçka.

Ministri i Mbrojtjes flet për ndikimin e pushtimit rus në Ukrainë, Niko Peleshi: Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, në një nyje kritike të historisë!

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi duke folur para punimeve te Kongresit te PS, ne panelin për sigurinë e rajonit dhe Evropës, ka shpalosur edhe prioritetet e qeverise ne kete aspekt. Peleshi lajmëroi se “do hyjmë në proces të shpejtë të ngritjes së forcës rezerviste”.

“Procesi i rekrutimit, ristrukturimi i Akademisë së FA, me mbështetjen e SHBA. Do rriten cilësisht kapacitetet njerëzore në shërbim të sigurisë. Rëndësi e veçantë do i kushtohet edhe mbrojtjes kibernetike në FA si pjesë e arkitekturës kombëtare të sigurisë kibernetike. Ruajtja e pacenueshmërisë e infrastrukturës kritike kombëtare është element i rëndësishëm i sigurisë kombëtare”, theksoi ministri.

Duke iu referuar pushtimit rus në Ukrainë, ministri Peleshi tha se Shqipëria dhe Rajoni i Ballkanit Perëndimor janë në një nyje kritike të historisë, teksa vuri theksin tek integrimi i përshpejtuar ne BE i këtyre vendeve te rajonit, përfshi edhe njohjen e Kosovës nga te gjitha vendet anëtare te unionit dhe te NATO.

“Prishja e rendit të sigurisë vjen me disavantazhe e kërcënime por dhe me mundësi. Vjen me nevojën e kuptimit nga BE të domosdoshmërisë që ka integrimi i vende të Ballkanit Perëndimor me procedurë të përshpejtuar, nevojën për njohjen e menjëhershme të Kosovës nga të gjitha vendet e BE dhe NATO që do i hapte rrugë jetësimit të politikës së dyerve të hapura e integrimit të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike. Përfundimi i këtij projekti integrues është garanci e vetme për paqe stabilitet e prosperitet ekonomik në rajonin tonë.”, tha Peleshi.

Ministrja Manastirliu flet për rritjen e pagave të mjekëve e infermierëve: Deri në fund të mandatit do shtohen deri në 40%!

Ministrja e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, Ogerta Manastirliu ka deklaruar se qeveria do e mbaj premtimin e dhënë ndaj mjekëve dhe infermierëve për rritjen e pagave edhe pse sipas saj vendi ndodhet në një situatë të vështirë ekonomike.

Gjatë punimit të Kongresit të PS-së, Manastirliu ka deklaruar se dy mandatet e para të qeverisë Rama pagat për mjekët dhe infermieret janë rritur me 63 %, ndërsa deri në fund të mandatit të tretë pagat do shkojnë deri në 40 % rritje. Ajo u zotua se pagat do fillojnë rritjen e premtuar që nga 1 korriku.

“Aseti ynë më i çmuar janë mjekët dhe infermierët tanë për të cilët investimet nuk kanë ndalur, qoftë në investimin e kushteve të punës, qoftë edhe në premtimin e mbajtur në dy mandatet e vështira, 63 % janë rritur pagat për mjekët dhe infermierët. Do vijojmë ti rrisim pakat për mjekët dhe infermierët edhe këtë vit duke filluar nga 1 korriku. Edhe pse po përballemi me vështirësi ne do ta çojmë deri në fund zotimin tonë. Deri në fund të mandatit pagat për mjekët dhe infermierët do rritem me 40% dhe nuk do ndalemi këtu sepse autonomia spitalore si një model i ri për menaxhimin dhe financimin spitalor në vend do mundësojë që stafet tona ta paguhen sipas performancës, por nga ana tjetër ajo që na intereson është shërbimi ndaj njerëzve dhe ne duam që të eliminojmë çdo praktikës abuzive dhe korruptive në sistemin spitalor dhe autonomia spitalore do ndikojë në eliminim e çdo abuzimi. Por thënë kjo nuk kemi përfunduar, kemi shumë për të bërë”, theksoi Manastirliu.

Ministrja e Mjedisit flet për ndalimin e qeseve plastike, Mirela Kumbaro: Do i rrisim gjobat për ndotësit!

Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro ka folur sot në panelin për mjedisin para Kongresit të PS edhe për ligjin e ri që nga 1 qershori 2022 ndalon përdorimin e qeseve plastike në vend.

Kumbaro tha se gjobat për shkelësit do të rriten sepse qeset plastike rezultojnë ndotësit më të mëdhenj të lumenjve.

“Në 17 mars e miratuam ligjin që ndalon prodhimin tregtimin e import e qeseve plastike se na rezulton që është ndotësi kryesor i ujërave e lumenjve. Duhet t’i kthehemi patjetër e këtë e kemi shumë seriozisht se jemi të vendosur ti qepemi e mos i ndahemi t’i kthehemi zakonit të torbave prej cope, rrjetave me të cilat ishim mësuar kur nuk e dinim që kishte qese. Do e ndjekim me masa e sanksione, se nga sondazhi i fundit i këshillimit kombëtar 77% e të pyeturve kërkojnë rritjen e sanksioneve e ndëshkimeve e gjobave për ndotësit në mjedis. Ndotja nuk është thjesht gabim por krim mjedisor, do i rrisim gjobat por do jemi të qëndrueshëm deri sa të mos lëmë asnjë cep të Shqipërisë për të cilën krenoheni e zihemi në FB ta kemi të pastër si kemi shtëpitë tona brenda derës sonë”, tha ministrja Kumbaro.

