Moti sot/ Temperatura të larta dhe kthjellime gjatë ditës, por në mbrëmje e gjatë natës rikthehen reshjet

Sipas MeteoAlb: Vendi ynë vijon të jetë në ndikimin e vlerave të lartë barike të cilat do të sjellin deri në orët e mesditës dhe pasdites mbizotërim të kthjellimeve dhe kalime të lehta vranësirash. Por në orët në vijim parashikohet që në territorin shqiptar vranësirat të shtohen gradualisht, duke bërë që gjatë mbrëmjes dhe natës të jemi në dominimin e vranësirave të shumta.





Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të rriten në mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 21°C. Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Verior – Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë.

Rajoni dhe Evropa

Vendet Nordike dhe gadishulli Iberik janë përfshirë nga kushtet e qëndrueshme atmosferike të cilat do të sjellin kthjellime dhe kalime vranësirash. Po ashtu dhe brigjet e Egjeut do të jenë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash.

Por pjesa tjetër e Evropës Jugore do të jetë me vranësira të shpeshta dhe reshje shiu. Gjithashtu dhe pjesa tjetër e kontinentit do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të sjellin reshje shiu në Evropën Qendrore, ndërsa në Lindje të kontinentit vijojnë reshje në formë dëbore.

Kosova

Kosova mbetet në dominimin e motit të qëndrueshëm për gjatë gjithë ditës duke sjellë kthjellime dhe vranësira të lehta deri në orët e pasdites. Ndërsa mbrëmja dhe nata sjellin shtim të vranësirave por nuk do të gjenerojnë reshje në territor.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV në pjesë e parë të ditës do të mbizotërohet nga kthjellimet dhe kalimet e pakta të vranësirave. Ndërsa në pjesën e dytë të ditës parashikohet që vranësirat të shtohen gradualisht, KU më të dukshme vranësirat do të jenë gjatë orëve të mbrëmjes dhe në vijim.