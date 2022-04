“Ndeshja e radhës në Tiranë”/ Florian Marku falënderon shqiptarët për mbështetjen, ja çfarë thotë për datën

Boksieri shqiptar, Florian Marku ka konfirmuar të shtunën se po bisedon me organizatorët që ndeshjen e radhës ta zhvillojë në Tiranë.





Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Florian Marku njoftoi se së shpejti do të tregojë edhe datën e ndeshjes, teksa falëndëroi shqiptarët për mbështetjen që i dhanë në përballjen me uellsianin Chris Jenkis.

“Jam shumë i lumtur. Faleminderit të gjithë shqiptarëve për përkrahjen. Në Newcastle u duk sikur isha në Shqipëri.

Ndeshja e radhës jemi në diskutim që të zhvillohet në Tiranë. Së shpejti do ju tregoj datën”, tha ai me anë të postimin.Floriani javën e kaluar arriti të mposhtë anglezin Chris Jenkins me noakut dhe kështu e mbrojti titullin kampion për pesha të lehta.