“Në respekt të delegatëve të Kongresit të PS-së, do të…”/ Çfarë po paralajmëron Presidenti Ilir Meta?

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka paralajmëruar zhvillimin e një konference publike ditën e sotme pasdite. Ai ka bërë të ditur se do shprehet pas përfundimit të Kongresit të Partisë Socialiste, në respekt që ka për delegatët e PS-së.

“Në respektin tuaj, por edhe të delegatëve të Kongresit të PS, për shkak të shpifjeve të programuara nga Organizata Kriminale e inceneratorëve, sot pasdite do të zhvilloj një konferencë shtypi, ku do të jem i hapur për çdo pyetje. Për shkak të censurës në disa nga mediat që financohen me paratë e inceneratorëve, ju ftoj të më ndiqni live në profilin tim zyrtar në Facebook”, thekson Ilir Meta.