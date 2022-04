“Nuk kam qenë asnjëherë anëtar i LSI-së”/ PD-ja sulmoi zgjedhjet e Komisionit të Berishës, kryetari i Grupseksionit nr.1 Berat: Ka shitur interesat e opozitës

Kryetari i zgjedhur i Grupseksionit nr.1 të PD Berat, Santiliano Dule ka reaguar të shtunën pas deklaratave të Aliebajt, i cili akuzoi Sali Berishën se në krye është vendosur një person që ka qenë anëtar i LSI.

Po në rrjetet sociale, Ai sqaron se asnjëherë nuk ka qenë funksionar i LSI, duke thënë se ka dhënë kontributin e tij në Partinë Demokratike.

“Sot Luli ,te Lulezuarat dhe AMA_T e tije kane keqpërdorur hapësirën e mediave dhe te FB per te shpifur por edhe për te konfirmuar njëkohësisht, se interesat e opozitës ne Berat i ka shitur pikërisht ai te Rama dhe tek Klosi njësoj si ne te gjithë Shqipërinë. Ishte e pështire ne fakte se gjate fushatës, eksponentet e Lulzim Bashes bashkepunonin hapur me Klosin ne dem te opozites, çka solli qe PS te merte mandatin e 5 ne Berat. Asenjeher nuk kam qene ase funksionar dhe ase anëtar i LSI . Kontributet familjare te miat per PD nuk i vene dote te shiturit te Klosi dhe te Rilindja.

Ja ku i keni procesverbalet e Lulzimit ku duket hapur sesi te njejtin procesverbal qe komisioneret e Lulzimit, njehere e votojne kunder sepse ka manipulime dhe pastaj e firmosin pro, bashke me socialistet, per ti hequr mandatin opzites! Çfare i shty komisioneret e PD ne Berat, qe nga procesverbali ku votonin kunder rezultatit sepse shpreheshin qe kishte manipulime, te votonin me vone PRO vjedhjes se mandatit ne tavoline ? Kete e shpjegone vetem Makina e numerimit te Parave, e gjetur ne zyren e Lulezimit. Per nje PD me te HAPUR, me te Bashkuar ,me te Forte . Fitore PD dhe Doktor Sali Berishes”, thuhet në reagimin e Dules.