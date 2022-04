Presidenti i ri/ Veliaj: Duhet dikush diametralisht i kundërt me Ilir Metën, që kalon kohë banaqeve gjysmë i dehur!

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj pak para nisjes së Kongresit të PS, në një intervistë për ‘News24’ foli dhe për zgjedhjen e presidentit të ri, ku tha se duhet të jetë një person diametralisht i kundërt me Ilir Metën.

“Secilit i është kërkuar të propozojë tre emra, po mendoj, por besoj që do duhet të shkëputemi nga një kontekst i një situate që kemi ku presidenti kryesisht shihet në publik si stërkëmbëshi kryesor i qeverisë. Në mendjen time një president apo presidente e mirë nuk do përjashtoja që ka ardhur koha për një presidente grua, duhet te jetë diametralisht i kundërt me Ilir Metën, na duhet një njeri që nuk bllokon dekretet, nëse Ilir Meta kalon kohë banaqeve gjysmë i dehur duke i shpallur luftë Amerikës na duhet dikush që i shëron këto plagë e ne sillemi si një shtet serioz se s’mund të jemi aleat kryesor në nivel kryeministri e pastaj armiq në nivel presidenti, se në një vend serioz ka një linjë që ndjek marrëdhënien në një raport special. Kështu që çdo person burrë ose grua që është diametralisht i kundërt në këto anomali do e sillte në normalitet edhe institucionin tjetër në anën e bulevardit”, tha kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.