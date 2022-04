Edi Rama flet për shëndetësinë dhe tallet me ish-ministrin në kohën e PD: Imagjinoni takimin e Nard Ndokës në zyrë me COVID-in!

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar gjatë punimeve të Kongresit të PS-së kohën kur qeveriste PD-ja dhe ministër i Shëndetësisë ishte, kreu i PDK-së Nard Ndoka.

Rama tha gjatë fjalës së tij se shëndetësia gjatë kohës që qeverisej nga Partia Demokratike ka qenë sektori që u jepej nga partia e madhe kaçakëve të koalicionit sepse askush nuk donte t’ia dinte për të, ishte një kockë për tua hedhur bandave politike.

Ndërsa tallej me ish-ministrin e koalicionit salla shpërtheu në të qeshura kur ai u shpreh:

“Merreni me mend vetë takimin në zyrën e ministrit mes COVID dhe Nard Ndokës. Ai 5% do të duhet të marrë pjesë me para në këtë përpjekje të përbashkët, sepse kjo është situatë e jashtëzakonshme ku përpjekja e jashtëzakonshme nuk i kërkohet atyre që kanë më pak, por atyre që kanë më shumë. Them se ndryshimi që kemi sjellë në përkujdesjen sociale është më i thellë se dallimi i ditës më me dritë me natën më të errët. Apo shkonin me çarçaf e batanije në krahë për të shtruar njerëzit në spital. Parafytyroni që shëndetësia për vite ishte sektori që u jepej nga partia e madhe kaçakëve të koalicionit sepse askush nuk donte t’ia dinte për shëndetësinë ishte një kockë për tua hedhur bandave politike, dhe simboli i këtij ndryshimi për të mos thënë fjalë të gjata ka dy fjalë: Nard Ndoka ministër i shëndetësisë. Merreni me mend vetë takimin në zyrën e ministrit mes COVID dhe Nard Ndokën!”- tha Rama, ndërsa salla shpërtheu në të qeshura.