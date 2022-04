Ajo ka marrë më shumë se 1800 jetë njerëzish! Kjo është vrima e zezë ‘La Mancha Negra’ e Venezuelës (Video)

E shfaqur për herë të parë në vitin 1986 në një autostradë midis qytetit të Karakasit dhe aeroportit të tij, La Mancha Negra, që do të thotë fjalë për fjalë një ‘Njolla e zezë’, filloi si një njollë afërsisht 50 jard (46 metra), e parë nga punëtorët e autostradës që po lyenin rrugën me asfaltobeton. Në fund, gropa u rrit për të mbuluar një shtrirje prej rreth 8 milje (13 km). Në vitin 1991 u raportua gjerësisht se goja e rrëshqitshme kishte shkaktuar mbi 1800 vdekje dhe lëndime të tjera të panumërta. Pra, çfarë është dhe a është ende atje sot?





Shumë hipoteza janë propozuar gjatë viteve në lidhje me shkakun e La Mancha Negra, të tilla se është rezultat i ujërave të zeza të papërpunuara nga lagjet e varfra që mbushin rrugën, me idenë që ujërat e zeza rrjedhin tatëpjetë dhe nën asfalt ku përzihen me komponimet në rrugë, duke e zbërthyer atë dhe duke prodhuar një substancë të rrëshqitshme, të ngjashme me çamçakëzin. Një teori tjetër popullore është se vaji dhe lëngjet e tjera nga makinat e vjetra e të rrëmbyeshme prodhojnë gërvishtjen kur përzihen me pluhurin e rrugës. Teoricienët e konspiracionit propozuan se ishte një sabotim i qëllimshëm dhe i rregullt nga disa fuqi politike për ta kthyer publikun kundër liderëve të qeverisë.

Autoritetet thuhet se provuan një sërë mjetesh juridike në mesin e viteve 1990 për të hequr gomën, duke përfshirë larjen me presion me detergjentë dhe thjesht gërvishtjen e gomës në shtresa. Të gjitha përpjekjet për të hequr qafe substancën thuhet se ishin të kota, megjithëse vihet re se çdo përpjekje solli një fitim të madh për kompaninë përgjegjëse për heqjen e substancës dhe kishte disa pyetje se sa fort po përpiqeshin në të vërtetë.

Si një përpjekje e fundit, autoritetet më në fund vendosën të hidhnin gur gëlqeror të pluhurosur në gropë për ta “tharë”. Dukej se funksionoi për njëfarë kohe, megjithëse prodhoi një pasojë të padëshiruar – guri gëlqeror ishte aq i pluhurosur sa që supozohet se dëmtoi rëndë cilësinë e ajrit përgjatë rrugës për banorët vendas për një kohë pas aplikimit.