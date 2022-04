Vetëm një vit pasi lindi në 1902, vajza e Albert Ajnshtajnit, Lieserl Einstein u zhduk papritur nga të dhënat historike – dhe deri në vitin 1986, askush nuk e dinte as që ekzistonte.





Albert Einstein ishte një nga fizikantët më të mëdhenj në histori. Por për vite me radhë, pjesë të jetës së tij private mbetën të fshehura – përfshirë faktin se ai kishte një vajzë, Lieserl Einstein.

Pse Lieserl ishte një sekret? Sepse ajo ka lindur jashtë martese. Në vitin 1901, Mileva Marić, një studente e fizikës dhe matematikës me Ajnshtajnin në Politeknikun e Cyrihut, la shkollën dhe u kthye në shtëpi në Serbi, duke lindur një vajzë vitin e ardhshëm. Në vitin 1903, Ajnshtajni dhe Mariç u martuan.

Por më pas, Liserl Ajnshtajni u zhduk. Dhe ajo mbeti e fshehur deri shumë kohë pas vdekjes së Mariçit dhe Ajnshtajnit në 1948 dhe 1955. Biografët e Ajnshtajnit madje mësuan se ajo ekzistonte fare deri në zbulimin e letrave personale prej dekadash mes të dyve në vitin 1986.

Pra, çfarë ndodhi me Lieserl Einstein, vajzën e vetme të Albert Ajnshtajnit?

Misteri ni fëmijës së harruar të Albert Ajnshtajnit

Lieserl Einstein lindi më 27 janar 1902, në qytetin Újvidék në atë që atëherë ishte Mbretëria e Hungarisë në Austro-Hungari dhe sot është pjesë e Serbisë. Dhe kjo është pothuajse e gjithë studiuesit që dinë me siguri për jetën e vajzës së Albert Ajnshtajnit.

Zhdukja e saj ishte aq e plotë sa historianët nuk mësuan kurrë për vajzën e Ajnshtajnit deri në vitin 1986. Atë vit u shfaqën letrat e hershme mes Albertit dhe Milevës. Papritur, studiuesit zbuluan referenca për një vajzë të quajtur Lieserl.

Më 4 shkurt 1902, Albert Ajnshtajni i shkroi Mileva Mariçit: “U tremba pa mend kur mora letrën e babait tënd, sepse kisha dyshuar tashmë për telashe”.

Mileva sapo kishte sjellë në jetë fëmijën e parë të Ajnshtajnit, një vajzë që ata e quanin Lieserl. Në atë kohë, Ajnshtajni jetonte në Zvicër dhe Marić ishte kthyer në vendlindjen e saj në Serbi.

“A është ajo e shëndetshme dhe a qan tashmë siç duhet?” Ajnshtajni donte ta dinte. “Çfarë sysh të vegjël ka ajo? Kujt prej nesh të dyve i ngjan më shumë?”

Pyetjet e fizikanit vazhduan dhe vazhduan. Më në fund, ai tha: “Unë e dua shumë dhe nuk e njoh akoma!”

Alberti e pyeti Milevën: “A nuk mund të fotografohej ajo pasi të jeni përsëri plotësisht i shëndetshëm?” Ai iu lut të dashurit të tij që të bënte një vizatim të vajzës së tij dhe t’ia dërgonte.

“Ajo sigurisht që mund të qajë tashmë, por për të qeshur ajo do të mësojë shumë më vonë,” mendoi Ajnshtajni. “Këtu qëndron një e vërtetë e thellë.”

Por kur Mileva u bashkua me Albertin në Bernë, Zvicër, për t’u martuar në janar 1903, ajo nuk e solli Lieserl. Fëmija me sa duket u zhduk nga të gjitha të dhënat historike. Lieserl Einstein u bë një fantazmë. Në fakt, asnjë shkronjë e vetme e datës 1903 nuk përmbante emrin Lieserl.

Duke kërkuar për Lieserl Einstein

Kur studiuesit mësuan se Albert Einstein kishte një vajzë të quajtur Lieserl Einstein, filloi kërkimi për informacione rreth saj. Por historianët nuk mundën të gjenin një certifikatë lindjeje për Lieserl Einstein. Nuk ka mbetur asnjë kartelë e vetme mjekësore. Ata nuk mundën të gjenin as një certifikatë vdekjeje që i referohej fëmijës.

Edhe emri “Lieserl” ka të ngjarë të mos ishte emri i saj i vërtetë. Albert dhe Mileva iu referuan ndryshe në letrat e tyre një “Lieserl” dhe një “Hanserl”, emra të përgjithshëm zvogëlues gjermanë me gjini, kur iu referuan dëshirave të tyre për të pasur një vajzë ose një djalë – disi të ngjashme me shpresën për një “Sally” ose një “. Billi.”

Të mbetur me një mister, historianët u përpoqën të mbledhin të dhëna për atë që i ndodhi asaj.

Albert Einstein dhe Mileva Marić ishin të pamartuar kur kishin Lieserl. Shtatzënia i prishi planet Milevës. Ajo kishte qenë e vetmja grua në klasën e Ajnshtajnit në Politeknikun e Cyrihut. Por pasi mësoi për shtatzëninë e saj, Mileva u tërhoq nga programi.

Familja e Albertit nuk e miratoi kurrë Milevën. “Deri në kohën që të jeni 30 vjeç, ajo do të jetë tashmë një brekë e vjetër,” paralajmëroi nëna e Ajnshtajnit për gruan që ishte vetëm tre vjet më e madhe se ai.

Pavarësisht nga dyshimet e familjes së tij, Alberti u martua me Milevën. Por vetëm pasi e la Lieserl-in në Serbi, ku familja e Milevës u kujdes për të.

Ajnshtajni kishte një motiv për të fshehur vajzën e tij jashtëmartesore. Duke punuar në një zyrë patentash zvicerane, një fëmijë jashtë martese mund të ndalojë karrierën e tij përpara se të fillonte.

Referenca e fundit për Lieserl-in në letrat e Ajnshtajnit vjen në shtator 1903. “Më vjen shumë keq për atë që i ka ndodhur Lieserl-it,” i shkroi Albert Milevas . “Është kaq e lehtë të kesh efekte të qëndrueshme nga ethet e kuqe.”

Lieserl me sa duket kishte rënë me ethet e kuqe rreth 21 muajsh. Por letra e Ajnshtajnit nënkupton që ajo mbijetoi. “Vetëm nëse kjo do të kalojë,” shkroi ai. “Si është fëmija i regjistruar? Ne duhet të marrim masa paraprake që të mos lindin probleme për të më vonë.”

Të dhënat e pakta i lanë studiuesit me dy teori: ose Lieserl vdiq si fëmijë ose Ajnshtajni e dhanë atë për birësim.

Çfarë ndodhi me Lieserl Einstein?

Në vitin 1999, autori Michele Zackheim botoi Bijën e Ajnshtajnit: Kërkimi për Lieserl . Pas viteve të kaluara duke kërkuar të dhëna dhe duke intervistuar serbët për pemët familjare, Zackheim zhvilloi një teori.

Sipas Zackheim, Lieserl kishte lindur me aftësi të kufizuara të panjohura zhvillimore. Mileva Marić la Lieserl pas me familjen e saj kur ajo udhëtoi në Bernë për t’u martuar me Albertin. Më pas, disa muaj para ditëlindjes së saj të dytë, Lieserl vdiq.

Është e mundur që Alberti, aq i etur për një fotografi të vajzës së tij, nuk e ka takuar kurrë Lieserl Einstein. Ai sigurisht nuk e përmendi kurrë me shkrim pas vitit 1903.

Është gjithashtu e mundur që Albert e fshehu Lieserl nga familja e tij. Megjithatë, disa javë pas lindjes së Lieserl, nëna e Ajnshtajnit shkroi: “Kjo zonjushë Mariç po më shkakton orët më të hidhura të jetës sime. Nëse do të ishte në fuqinë time, do të bëja çdo përpjekje të mundshme për ta dëbuar atë nga horizonti ynë, nuk më pëlqen shumë.”

“Ka një përpjekje të vërtetë për të mbajtur Ajnshtajnin si ikonë të humanizmit dhe mirësisë, dhe ai nuk ishte i mirë,” argumenton Zackheim . “Ai ishte një gjeni krijues jashtëzakonisht i talentuar dhe ishte një baba i tmerrshëm dhe një person i tmerrshëm dhe aspak i sjellshëm me fëmijët e tij.”

Në vitin 1904, Mileva e kuptoi se ishte përsëri shtatzënë. Ajo priti t’i tregonte Albertit, e frikësuar nga reagimi i tij. “Unë nuk jam aspak i zemëruar që Dollie e gjorë po nxjerr një zogth të ri,” i tha fizikani gruas së tij. “Në fakt, unë jam i lumtur për këtë dhe tashmë kisha menduar nëse nuk duhet të kujdesesha që të merrni një Lieserl të ri.”

Në atë kohë, vetëm disa muaj pasi Lieserl Einstein u zhduk nga të dhënat historike, Alberti tashmë e kishte mendjen te një “Lieserl i ri”.

Çfarë ndodhi me Lieserl Einstein? Pavarësisht nëse ajo vdiq si fëmijë ose prindërit e dhanë për birësim, Lieserl u zhduk nga historia.