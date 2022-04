Brooklyn Beckham – Nicola Peltz marohen pa praninë e kamerave, Snoop Doog kishte një mision të rëndësishëm (Foto)

Brooklyn Beckam është një burrë i martuar që nga dita e djeshme. Djali i madh i Victoria dhe David Beckham u martua me të dashurën e tij dhe trashëgimtaren e artë Nicola Peltz në një ceremoni luksoze në pronën e saj familjare në Palm Beach, Florida.





Dasma u pasqyrua ekskluzivisht nga “Vogue”. Sipas “The Sun”, të ftuarit nuk u lejuan të bënin foto dhe për secilën familje ishin punësuar dy kompani private sigurie.

Sipas një burimi pranë tyre në DailyMail, edhe pse të dy kanë pasuri të mëdha, ata nuk do të donin të “shfaqnin pasurinë e tyre” ditën e dasmës.

View this post on Instagram A post shared by Cruz Beckham (@beckham_cruzie)

Harper Beckham ishte shoqëruese e nuses në dasmën e vëllait të saj më të madh, e veshur me një fustan të bardhë, një kurorë me lule dhe një buqetë me lule. Në krah të saj ishin dy vajza të tjera të vogla të veshura njësoj, por edhe dy djem.

Çifti tha “E dua” para familjes dhe miqve. Ndër të ftuarit e famshëm të çiftit ishin Serena Williams, Eva Longoria dhe familja e shefit të famshëm Gordon Ramsey.

Të pranishëm në ngjarjen laike ishin anëtarët e grupit Spice Girls dhe ish kolegët e Victoria Beckam Mel B, Mel C, Emma Bunton dhe Geri Halliwell.

Nga të ftuarit ranë në sy edhe të ftuarit e çiftit Rocco Ritchie, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley dhe top modelja e njohur Gisele Bündchen me bashkëshortin e saj Tom Brady.

View this post on Instagram A post shared by nicola & brooklyn updates. (@brooklynandnicolaupdates)

Fustani i nusërisë me firmën Valentino

27-vjeçarja Peltz shkëlqeu me fustanin e nusërisë që mbante firmën e Valentinos. Pamjen për ditën më të rëndësishme të jetës së saj e ka redaktuar stilistja njujorkeze që merr përsipër yjet e planetit, Leslie Fremar.

“Nicola i beson Leslie me sy mbyllur, ndërsa fustanin e nusërisë e ka edituar Valentino. “Leslie është personi që e ndihmoi atë të gjente aksesorët e duhur, duke bërë gjithashtu flokët dhe grimin e saj ”, tha një burim për Daily Mail.

Vetë nusja, duke folur për “CR Fashion Book” nëntorin e kaluar, kishte treguar se do të ndryshonte vazhdimisht pamjen e saj ditën e dasmës.

View this post on Instagram A post shared by nicola & brooklyn updates. (@brooklynandnicolaupdates)

Muzika për festën e dasmës është montuar nga Snoop Dogg. Reperi i njohur që është mik me Davidin, tha për “Mirror”: “Dasma e Brooklyn-it do të jetë një ngjarje e madhe dhe dhurata ime për të dhe gruan e tij të ardhshme është që do të zbres të luaj muzikë në ditën më të rëndësishme të jetës sime. e tyre”.

Njohja dhe tatuazhet e tyre të dashurisë

Peltz dhe Brooklyn u takuan për herë të parë në vitin 2017, por filluan të takoheshin dy vjet më vonë.

Që kur çifti u fejua në korrik 2020, ata e kanë treguar vazhdimisht dashurinë e tyre në mënyra unike.

View this post on Instagram A post shared by Gratien Mukeshimana #investor (@gratianho)

Shefi i kuzhinës ka bërë shumë tatuazhe për nder të saj, si sytë e saj në pjesën e pasme të qafës, të cilat ai i cilësoi si “një shënim dashurie për gruan e tij të ardhshme”, emrin e gjyshes së saj të ndjerë dhe shumë të tjera.

Por Peltz ka bërë edhe një tatuazh në shpinë me emrin e burrit të saj.