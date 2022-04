Cilat janë 18 vendet që duhet ti vizitoni në Itali (Foto)

Pak vende renditen aq lart në listat e vendeve turistike sa Italia. Cilado qoftë shija juaj në udhëtime, do ta kënaqni atë në këtë vend që është njëkohësisht ekzotik dhe i njohur. Historia, arti, ushqimi, muzika, arkitektura, kultura, vendet e shenjta, fshatrat simpatik dhe peizazhet mahnitëse janë gjithandej, dhe në një atmosferë që vetëm turma më e konfirmuar mund të mos e shijojë.





Nga malet e larta të Dolomitit në veri deri te plazhet e Pulias dhe tempujt e lashtë të Siçilisë, Italia është e mbushur me vende të jashtëzakonshme për t’u parë. Këto variojnë nga mrekullitë e mrekullueshme natyrore dhe skenike deri te disa nga kryeveprat më të mëdha të artit dhe arkitekturës që ka njohur bota. Pavarësisht se kw zgjidhni, nuk mund të gaboni.

Planifikoni vizitat tuaja me listën tonë të vendeve më të mira për t’u vizituar në Itali

Roma

Si për historinë e saj si kryeqyteti i pjesës më të madhe të Evropës së lashtë dhe për rolin e saj të sotëm si një nga qytetet më të gjalla të Evropës, për shumicën e turistëve që udhëtojnë në Itali, Roma kryeson listën e vendeve për t’u vizituar. Reliket e lavdive të tij të lashta – Koloseu, Forumi, Panteoni, Rruga Apiane dhe Kodra Palatine – konkurrojnë me pasuritë e mëdha të Vatikanit si atraksionet kryesore.

Por midis pamjeve të rëndësishme si Kapela Sitinge dhe Pieta e Mikelanxhelos, merrni kohë për të shijuar vetë qytetin. Relaksohuni në kopshtet Borghese; hani xhelato në shkallët spanjolle; eksploroni rrugët e ngushta të Trastevere; pini kapuçino në mëngjes në kafene; vitrinë në Via Veneto; dhe hidhni një monedhë në shatërvanin Trevi, që të mund të ktheheni përsëri dhe përsëri. Do të duhen disa udhëtime për t’i parë të gjitha.

Firence

Vitrina e Rilindjes Italiane, Firence nganjëherë mund të duket si një muze gjigant i artit. Duomo, Katedralja e Santa Maria del Fiore, është një pikë referimi e arkitekturës botërore, e kryesuar nga kupola e saj masive që sfidon gravitetin.

Së bashku me kambanoren e saj të zbukuruar me mermer nga Giotto dhe Baptisterinë tetëkëndore me dyert e saj të pakrahasueshme prej bronzi nga Ghiberti, ky është një nga ansamblet më të bukura në botë të artit të Rilindjes.

Gjysmë duzinë muzeumesh arti janë të mbushura me piktura dhe skulptura, ndërsa më shumë kryevepra dekorojnë kishat dhe pallatet e tij. Përpara se të teproni me artin në Galerinë Uffizi dhe Pallatin Pitti, shëtisni nëpër Kopshtet Boboli dhe eksploroni studiot dhe punëtoritë e artizanëve të Oltrarno-s, ose blini lëkurë në Santa Croce.

Venecia

Kush mund të mos dashurojë një qytet, rrugët e të cilit janë me ujë, autobusët e të cilit janë varka dhe ku këngët e gondolierëve janw hapur? Është një qytet magjik, dhe tërheqja kryesore e tij për turistët është vetë qyteti.

Qendra e qytetit është Piazza San Marco, Sheshi i Shën Markut, i rrethuar nga disa nga atraksionet kryesore turistike. Bazilika e madhe e Shën Markut qëndron pranë Pallatit të Dozhit, dhe me pamje nga të dy është Kampanili i gjatë.

Gondolat mblidhen në fund të sheshit në Kanalin e Madh, dhe në drejtimin tjetër, një portë nën kullën e sahatit të çon në një vendkalime të ngushta, dredha-dredha, ku me siguri do të humbisni rrugës për në Urën e Rialtos. Por humbja është një nga kënaqësitë më të mëdha të Venecias, ku një skenë me kartolina të pret në çdo cep.

Toskana

Peizazhi i valëzuar i Toskanës kurorëzohet nga qytete guri, themelet e të cilëve shkojnë prapa tek etruskët. Secili ulet në majë të një kodre dhe shumë prej tyre kanë ende kështjellat dhe kullat që dikur mbronin pozicionet e tyre komanduese.

Është e vështirë të zgjedhësh mbi të tjerët, pasi secila ka arkitekturën, artin, karakterin dhe historinë e vet për të treguar. Mjaft i mbushur me kulla dhe i mbyllur në mure që janë kryesisht të paprekura, San Gimignano duket si në mesjetë, kur ishte një ndalesë e rëndësishme në rrugën e pelegrinëve për në Romë.

Volterra ishte një qendër e rëndësishme etruske përpara se të vinin romakët dhe ende ka mbetje të të dy qytetërimeve sot. Atraksionet turistike të Arezzo-s janë trashëgimia e shumë artistëve, arkitektëve dhe poetëve që jetuan atje.

Ashtu si Volterra, Cortona e rrethuar me mure ishte një vendbanim etrusk dhe më vonë romak, por gjithashtu shton kujtime të së kaluarës së saj fiorentine. Cortona është një nga qytetet më të vjetra të Italisë. Afërsia e këtyre qyteteve kodrinore me qytetet e Firences, Sienës, Pizës dhe Lucës e mbush Toskanën me një përqendrim të shumë prej vendeve më të mira për t’u vizituar në Itali.

Milano

Megjithëse Milani është një pikë kryesore hyrëse për turistët për shkak të aeroportit të tij, ai shpesh anashkalohet si një destinacion i tij. Është një turp, sepse Milano ka një nga përqendrimet më të larta të atraksioneve artistike dhe arkitekturore në të gjithë Italinë, dhe për ata që janë të interesuar në dizajn dhe modë (për të mos përmendur blerjet), është një domosdoshmëri.

Milano ka qenë shtëpia dhe vendi i punës për të ndriturit në të gjitha këto fusha: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Verdi, Enrico Caruso, Toscanini dhe stilisti Giorgio Armani.

Il Duomo, katedralja masive e Milanos, është ndër kishat më madhështore në botë dhe shembulli më i mirë i stilit gotik flamboyant. La Scala është shtëpia më prestigjioze e operës në botë, Darka e Fundit e Da Vinçit mbush murin në një manastir dhe në të gjithë qytetin ka muze dhe pallate të mbushura me disa nga artet më të mira në botë. Dhe asnjë fashionist nuk mund t’i rezistojë një shëtitjeje nëpër të famshmin Quadrilatero.

Liqeni i Komos

Liqeni më i bukur i Italisë, Como ka qenë vendstrehimi veror i preferuar i të pasurve dhe të famshmeve që kur romakët e lashtë ikën nga vapa e verës së Milanos për t’u freskuar në vilat përgjatë brigjeve të pjerrëta. Vilat e mëvonshme dekorojnë qytetet e tij të grumbulluara fort, veçanërisht Bellagio-n e bukur, të vendosura me mjeshtëri në një pikë ku takohen tre krahët e ngushtë të liqenit.

Një mikroklimë e bën bregun perëndimor të Komos të butë edhe në dimër, kështu që majat e bardha të Alpeve vetëm në veri mund të shihen midis palmave dhe kameliave. Mos e anashkaloni qytetin e Como, në bregun jugor, ia vlen të ndaleni përpara se të hipni në një avullore për të eksploruar liqenin.

Vetëm në perëndim të liqenit të Komos është liqeni Maggiore, me atraksionet e veta; në lindje është Liqeni Garda, një shesh lojërash verore i mbushur me sporte ujore dhe gjëra të tjera për të bërë.

Bregu piktoresk i Kaprit

Gadishulli i lartë dhe i rrëmbyeshëm i Amalfit shtrihet ashpër në Mesdhe në jug të Napolit, duke formuar buzën jugore të Gjirit të Napolit. Është e vështirë të imagjinohet një mjedis më i bukur ose i pamundur për qytetet që derdhen nga shpatet e saj të pjerrëta.

Rrugët në shumicën e këtyre qyteteve piktoreske janë shkallët dhe shtëpitë duken të ngjitura në shkëmbinjtë pas tyre. Lulet lulëzojnë kudo, dhe poshtë qyteteve janë plazhet e kapur në limane me ujë smerald.

Amalfi Drive, përgjatë bregut jugor, është një nga rrugët më të bukura piktoreske në botë. Në fund të gadishullit, dhe e lehtë për t’u arritur me tragete të rregullt, është ishulli fantastik i Capri, me shpellën e tij detare Blue Grotto, vilat luksoze dhe kopshtet e harlisur. Sorrento, në bregun verior të Gadishullit Amalfi është një bazë e mirë, një udhëtim i lehtë ditor nga të gjitha gjërat për të parë dhe bërë në rajon.

Pesë qytetet

Pesë qytetet që ngjiten në bregun e pjerrët, shkëmbor të Mesdheut në veri të La Spezia-s, ishin pothuajse të pamundura për t’u arritur nga toka derisa hekurudha i lidhte ata duke hapur tunele nëpër kokat që i ndajnë. Sot, shtegu përgjatë shkëmbinjve që vendasit dikur udhëtonin nga qyteti në qytet është një nga ecjet më të mëdha të Italisë; seksioni më i shkurtër dhe më i gjerë, midis Manarola dhe Riomaggiore njihet si Via dell’Amore dhe do të mbyllet deri diku në vitin 2022, për shkak të rrëshqitjes së dheut.

Edhe pse ecja në shteg është qëllimi i shumicës së turistëve, mos anashkaloni kënaqësitë e qëndrimit në këto fshatra të vegjël. Riomaggiore dhe Vernazza, me rrugët e tyre të ngushta që zbresin deri në portet e vogla të lidhura me shkëmbinj, janë më të mbushura me karakter, dhe pavarësisht nga popullariteti i tij i kohëve të fundit me turistët, Cinque Terre mbetet një nga atraksionet më tërheqëse të Italisë.

Pisa

Këto dy qytete aty pranë ia vlen t’i vizitoni ndërsa jeni në Toskanë, i pari për kompleksin e jashtëzakonshëm Campo dei Miracoli dhe tjetri për bukuritë e tij tërheqëse. Kulla e Anuar e Pizës, në të vërtetë kampioni për katedralen ngjitur, është një ikonë e njohur italiane dhe formon qendrën e një siti të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s që përfshin gjithashtu katedralen, pagëzimoren dhe Campo Santo.

Pika kryesore e pagëzimores mbresëlënëse është foltorja e lirë e gdhendur e ndërlikuar e Nicola Pisanos, një kryevepër e skulpturës romane. Kompletimi i ansamblit është një muze që shfaq disa nga veprat më të bukura të arit dhe argjendit të Mesjetës dhe Rilindjes.

Aty pranë, Lucca është një nga qytetet më simpatike të Italisë për t’u eksploruar dhe shijuar, i rrethuar nga mure të gjera, maja e të cilëve është një park me pemë. Brenda mureve ka kisha të bukura gotike romane dhe toskane, shtëpi kullash (njëra prej të cilave mund të ngjitesh në majë) dhe një arenë romake që është “fosilizuar” në një shesh ovale.

Verona

Qendra historike kompakte e kësaj fortese të dikurshme romake përqafohet nga një kthesë e thellë në lumin Adige. Dominon në zemrën e saj arena e mrekullueshme romake e shekullit të parë e ruajtur mirë, skena e festivalit veror të operës me famë botërore.

Disa harqe romake janë të përziera midis ndërtesave mesjetare dhe të Rilindjes, shumë prej të cilave tregojnë historinë e gjatë të Veronës si pjesë e perandorisë veneciane. Krahas lumit qëndron Castelvecchio i madh, një kështjellë e ndërtuar në shekullin e 14-të, që ruan një urë me hark me tulla, Ponte Scaligero.

Me gjithë thesarin e saj të pasur të arkitekturës dhe artit, pretendimi më i madh i Veronës për famë turistike bazohet në trillimin e pastër. Verona ishte mjedisi për Romeo dhe Zhuljetën e Shekspirit, dhe gjatë shekullit të kaluar, vendasit janë detyruar duke krijuar shtëpi, një ballkon dhe madje edhe një varr për personazhet e trilluar.

Pompei

Në vitin 79 pas Krishtit, mali Vezuv shpërtheu dhunshëm dhe befas, duke përfshirë qytetin romak të lulëzuar të Pompeit dhe duke e mbështjellë atë për më shumë se një mijëvjeçar në gjashtë metra hi dhe gurë shtuf. Qyteti mbeti i ngrirë në kohë derisa gërmimet që filluan në shekullin e 18-të zbuluan më shumë se gjysmën e ndërtesave dhe hapësirave publike të tij.

I njëjti shpërthim përfshiu edhe qytetin e Herculaneum, por këtë herë në lavë të shkrirë, jo në hi. Kështu, në vend që të binte shi dhe të shtypte ndërtesat me peshën e saj, llava rrodhi dhe e mbushi qytetin nga themeli, duke mbështetur muret dhe tavanet ndërsa ngrihej dhe duke i ruajtur ato në vend.

Në këtë vulë hermetike ruheshin gjithashtu materiale organike, si druri, tekstilet dhe ushqimet, duke dhënë një pamje më të plotë të jetës në shekullin e parë. Detaje të tilla si ngrënia e enëve dhe madje edhe ushqimi janë ruajtur siç ishin kur goditi fatkeqësia.

Siena

Në kulmin e saj në shekujt 13 dhe 14, Siena rivalizoi Firencen për artet dhe kulturën e saj, dhe ajo ende ka një pasuri arti dhe thesare arkitekturore. Pika kryesore është Katedralja e mrekullueshme e Santa Maria Assunta, fasada prej mermeri e inkorporuar dhe kambanorja me vija qëndrojnë në mënyrë dramatike midis ndërtesave kryesisht me tulla të kuqe të Sienës. Brendësia e katedrales është një muze i veprave të artistëve dhe skulptorëve të mëdhenj, duke përfshirë Donatello, Giovanni Pisano, Bernini dhe Lorenzo Ghiberti.

Por thesaret e artit nuk janë atraksionet e vetme të Sienës. Rrugët dredha-dredha mesjetare dhe sheshe të gjera po ftojnë vende për të endur. Piazza del Campo konsiderohet si një nga sheshet publike mesjetare më të bukura të Evropës. Dy herë në verë, ky shesh kryesor gjigant dhe i pjerrët është skena e një gare kaotike kuajsh të njohur si Palio.

Napoli

Ndërsa kanalet e karakterizojnë Venedikun, dhe Rilindja është thelbi i Firences, në Napoli, është buja e madhe që do t’ju magjepsë. Është një vend i zhurmshëm, rrugët e tij të ngushta të mbushura me ngjyra, zhurmë dhe jetë.

Do të gjeni shumë për të parë, bërë dhe përjetuar në Napoli, në kishat e tij të mbushura me thesare, pallatet e tij madhështore të pasura me pasurinë e mbretërve evropiane dhe muzeun e tij kryesor arkeologjik që shfaq gjetjet nga Pompei aty pranë.

Bashkohuni me vendasit dhe shëtisni buzë ujore për të shijuar pamjet e malit Vezuv përtej gjirit, hipni në një traget për në ishullin Capri ose Sorrento magjike, blini në Galleria Umberto I me kupolë xhami dhe me çdo kusht, provoni picën nga neapolitanët pretendojnë se e kanë shpikur.

Siçilia

Ishulli i Siçilisë ka fituar shtatë vende në listën e vendeve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tre për vendet e tij antike, dy për mrekullitë natyrore dhe dy për thesaret arkitekturore. Disa nga shembujt më të mirë të mbetur të strukturave antike janë në Siçili: në Selinunte është një nga tempujt më të mëdhenj grekë; në Agrigento, në Luginën e Tempujve, është një nga tre tempujt grekë më të përsosur kudo; dhe 3500 metra katrorë mozaikë në Villa Romana del Casale në Enna dekorojnë një nga vilat më të ruajtura në të gjithë Perandorinë Romake.

Peizazhet e Siçilisë, të kurorëzuara nga mali Etna, dhe plazhet e saj spektakolare me rërë të artë përputhen me atraksionet e saj të klasit botëror.

Kryeqyteti i Palermos është një qytet i gjallë plot ngjyra dhe ndërtesa të bukura. Katedralja pranë Monreale është një kryevepër e arkitekturës normane, muret e saj të mbuluara nga 6340 metra katrorë të mureve të brendshme me mozaikë të ndërlikuar nga artistë nga Kostandinopoja dhe Siçilia. Monreale qëndron sot pothuajse saktësisht siç është ndërtuar në vitet 1100 dhe është një nga atraksionet kryesore turistike të Siçilisë.

Turin

Një nga qytetet më të mëdha industriale të veriut, Torino, ndryshe nga Milano, është relativisht i vogël dhe kompakt, pikat kryesore të tij janë të lehta për t’u eksploruar në këmbë. Ka një madhështi në arkitekturën e saj dhe paraqitjen e saj zyrtare, të projektuar nga Savojat për të treguar se ata ishin po aq mbretërorë sa çdo familje mbretërore evropiane dhe se mund ta rrethonin veten me shkëlqimin që rivalizonte Parisin.

Sheshet dhe rrugët e saj me arkadë dhe pallatet mbretërore pikërisht në qendër vendosin tonin, por kjo nuk është e gjitha sharmi i Torinos. Një lagje e vogël mesjetare, vende romake dhe lagje të tëra të Art Nouveau japin shumëllojshmëri, dhe një park buzë lumit me një fshat të plotë mesjetar faux-mesjetar dëshmojnë se Torino nuk e merr veten shumë seriozisht.

Mos e humbisni Muzeun e jashtëzakonshëm të Kinemasë në një rrokaqiell që dikur ishte sinagogë. Kontrastet e Torinos do t’ju magjepsin – ashtu si kafenetë dhe kafenetë madhështore.

Sardenja

Ky ishull enigmatik mesdhetar duket një botë i ndryshëm nga Italia dhe është në vetvete një vend me kontraste të forta. E njohur më së shumti për Costa Smeralda-n e saj magjepsëse, parajsën e enklavave luksoze të vendosura përballë ujërave smerald të bregut verilindor, Sardenja ka shumë më tepër për t’i ofruar turistit aventurier, apo edhe kërkuesit të plazhit që e duan diellin.

I gjithë jugu është i rrethuar me milje pas milje plazhe me rërë të bardhë dhe pjesa e brendshme e thyer është territori kryesor për alpinistët dhe alpinistët. Sardenja është një vend për udhëtarët që duan të eksplorojnë fshatra të largëta malore, ku traditat e vjetra jo vetëm që mbijetojnë, por janë një mënyrë jetese.

Atraksionet më enigmatike dhe magjepsëse janë qindra kulla misterioze prej guri të rrumbullakëta, të njohura si Nuraghe, të cilat mbulojnë të gjithë ishullin dhe e bëjnë Sardenjen lartë në listën e vendeve unike për t’u vizituar në Itali. Vendet prehistorike janë kudo dhe përfshijnë këto kulla, puse të shenjta, “varre gjigandësh” dhe struktura të tjera antike. Qytete të tëra fenikase dhe romake presin të eksplorohen.

Ravena

Ky qytet antik në Adriatik është vërtet unik në Itali. Ndryshe nga çdo tjetër, origjina artistike e Ravenës është pothuajse tërësisht bizantine, dhe këtu do të gjeni koleksionin më të mirë të mozaikëve bizantinë të Evropës Perëndimore, të gjitha në gjendje pothuajse të pacenuar.

Në shekullin e gjashtë, Ravenna ishte selia e mbretit Teodoriku i Madh, i cili u rrit në Kostandinopojë dhe u bë një qendër për artin e mozaikut që arriti kulmin e saj këtu.

Shtatë ndërtesa të zbukuruara me disa nga shembujt më të mirë të artit të mozaikut janë përfshirë në një sit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Shihni të gjitha, por mbi të gjitha mos humbisni Baptisterin Neonian të fillimit të shekullit të 5-të; brendësia mbresëlënëse e San Vitale; dhe Mauzoleumi i Galla Placidia-s i ngjashëm me xhevahirin, të cilin UNESCO e quan “një nga më të përsosurit artistikisht” dhe më të ruajtur nga të gjithë monumentet e mozaikut.

Pulia

Nëse Pulia do të ishte më pak e largët, do të ishte një nga destinacionet turistike më të njohura të vendit. Duke e përfytyruar Italinë si një çizme, Pulia formon thembra – një takë e gjatë stiletto që arrin në juglindje në detin Adriatik.

Kryeqyteti i Leçes është i mbushur me arkitekturë baroke, kisha madhështore me fasada të gdhendura në mënyrë të ndërlikuar në gur gëlqeror të artë vendas. Në majë të thembra është Salento, një bregdet kryesisht i pacenuar me shkëmbinj shkëmbor, kope të larta dhe plazhe në limanet e thella mes tyre. Në bregun perëndimor të Salentos, disa nga plazhet më të bukura të Italisë shtrihen në kilometra rërë të artë.

Bregu lindor mbrohet nga Parco Naturale Regionale Costa Otranto. Fshati i tij piktoresk i Otrantos (shih mozaikët në kishën e tij të shekullit të 12-të) është porta për në plazhet e pacenuara me flamur blu në Baia dei Turchi. Nga kalaja e shekullit të 15-të, ju mund të shihni përtej Adriatikut deri në malet e Shqipërisë.

Në Alberobello, ju mund të shihni fshatrat piktoreskë të trullit, shtëpi të vogla me çati konike që tani përbëjnë një sit të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ju mund ta bëni një nga këto shtëpi të vogla shtëpinë tuaj ndërsa vizitoni rajonin. Trulli Resort Monte Pasubio ka përditësuar disa trulli me ajër të kondicionuar, Wi-Fi falas dhe pajisje të tjera moderne.