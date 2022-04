Furnizimi me dronët luftarakë turk në Ukrainë kanë nxitur edhe kërkesën serbe! Vuçiç i kërkon Erdogan dronët luftarak ‘Bayraktar’

Dronët luftarak turk “Bayraktar” u bënë edhe më të njohur nga lufta në Ukrainë të përdorura për mbrojtje nga pushtuesit rusë. Në kuadër të këtij “bashkëpunimi” turko-ukrainas, projekt i cili nisi më 9 nëntor të vitit 2021, forcat ukrainase siguruan një armë të fortë që i shërbeu për ti bërë ballë forcave ruse. Por mesa duket, “suksesi” i këtyre dronëve të famshëm kanë rënë edhe në vëmendjen serbe. Vuçiç i paraqiti një kërkese homologut të tij turk, Erdgoan ku thuhej se i kërkonte dronët për inventarin e ushtrisë serbe.

Një kërkese kjo e miratuar paraprakisht nga Erdogan i cili sipas deklaratës së shoprehur nga Vuçiç ia kishte premtuar me kohë.

“Dy ditë më parë, gjatë takimit me presidentin e Turqisë, Erdogan, kam shprehur interesimin për të blerë Bayraktarët nga Turqia dhe Erdogan më ka premtuar se ne do t’i marrim ato. Do t’i kemi edhe këto armë në inventarin e Ushtrisë Serbe”, ka thënë Vuçiç.