Grupi i Rithemelimit nis zgjedhjet për kreun e degës në Fier, Selenicë dhe Fushë-Krujë (Emrat e kandidatëve)

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale të Partisë Demokratike njofton që zgjedhjet për Kryetar dege të PD Fier, Selenicë dhe Fush-Krujë do të zhvillohen ditën e die në Qendrat e Votimit si më poshtë vijon:





Nr.

Degët

Adresa QV

Data

9

1.

Fush-Krujë

Selia e PD Dega Fush-Krujë

10.04.2022

2.

Selenicë

Lokali “Devoll Kuci” Peshkëpi

10.04.2022

3.

Fier

Godina e Universitetit UFO

10.04.2022

Procesi i votimit do të hapet në orën 9.00 e do të mbyllet në orën 17.00. Në rast se në Qendrat e Votimit do të ketë ende votues, procesi do të vijojë edhe pas orës 17.00, deri kur edhe anëtari i fundit i PD së degës përkatëse të ketë votuar. Për shtyrjen e votimit do të njoftohet Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale.

Kandidatët e për Kryetar dege sipas degëve janë:

PD Dega Fier

Gentian Theodhori Varfi

Rrapi Rako Gjika

Vladimir Sabri Kajolli

PD Dega Fushë Krujë

Agron Sure Loka

Aqif Shaban Mesi

PD Dega Selenicë

Gazmir Memo Beqaj

Leonard Josif Rakipaj

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale fton të gjithë anëtarët e PD në degët Fier, Fush-Krujë dhe Selenicë të bëhen pjesë e procesit të votimit për zgjedhjen e Kryetarit të degës së tyre sipas parimit “një anëtar një votë”, për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të forte e më të hapur.