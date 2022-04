Shanghai, vatra e re e Covid/ Zgjatet bllokimi për 25 milionë banorë, SHBA urdhëron punonjësit e Konsullatës të largohen

Shanghai ka raportuar dhjetëra mijëra raste të reja të koronavirusit ndërsa Kina reagoi me zemërim ndaj një deklarate të SHBA që paralajmëronte qytetarët se ata përballeshin me izolim “arbitrar” sipas rregullave të bllokimit të vendit.





Pekini tha se shprehu “pakënaqësi të fortë dhe kundërshtim të fortë ndaj akuzave të pabaza” nga Departamenti i Shtetit, i cili paralajmëroi amerikanët të mos udhëtonin në Hong Kong, provincën Jilin dhe Shangai “për shkak të kufizimeve të lidhura me Covid-19, duke përfshirë rrezikun e prindërve dhe fëmijët duke u ndarë”.

Konsullata e SHBA në Shangai po lejon personelin të largohet nga vendi. “Ne kemi ngritur shqetësimet tona në lidhje me shpërthimin dhe masat e kontrollit [të Kinës] drejtpërdrejt me zyrtarët,” tha një zëdhënës i ambasadës. “Ne i kemi informuar për vendimin e largimit vullnetar”.

Zhao Lijian, një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Kinës, tha: “Ky është vendimi i vetë SHBA-së. Sidoqoftë, duhet theksuar se politika e kontrollit të epidemisë së Kinës është shkencore dhe efektive. Ai tha se Pekini kishte paraqitur “përfaqësime solemne” me homologët amerikanë, duke shtuar: “Ne kemi besim të plotë se Shangai dhe vendet e tjera do ta kapërcejnë këtë raund të epidemisë”.

Kina imponon disa nga rregullat më të rrepta të pandemisë në botë. Testimi masiv i detyrueshëm zbulon një numër të madh rezultatesh pozitive tek njerëzit që nuk kanë simptoma.

Nga pak më pak se 25,000 njerëz të raportuar se kanë rezultuar pozitiv sot, 24,000 u klasifikuan si “asimptomatikë” – megjithëse disa ekspertë të sëmundjeve thonë se bazuar në mesataret globale, shifra të tilla duhet të jenë të pasakta.

Ajo që synohej të ishte një bllokim katër-ditor në një qytet me 25 milionë banorë është zgjatur. Shqetësimi për kufizimet është rritur nga skepticizmi në lidhje me saktësinë e të dhënave zyrtare shëndetësore të Kinës. Nga fillimi i marsit deri në këtë fundjavë, 180,000 infeksione u raportuan në Shangai, por 96 për qind u klasifikuan si asimptomatike, krahasuar me një shifër mbarëbotërore prej rreth 50 për qind.

Ekspertët e sëmundjeve thonë se mjekët mund t’i atribuojnë vdekjet shkaqeve të tjera përveç Covid-it, në mënyrë që të pajtohen me presionin zyrtar për të ulur peshën e pandemisë.