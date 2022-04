U zgjodh si kryebashkiak i Shkodrës/ Bardh Spahia: Isha i bindur tek fitorja! Ja çfarë bisedoi me Berishën në telefon

Kryetari i sapozgjedhur i Bashkisë së Shkodrës, Bardh Spahia ka folur pas fitores në zgjedhjet e 6 marsit. Në një intervistë për Neës24, Spahia u shpreh se ishte i bindur se do të fitonte në zgjedhje.

Sipas tij, situata brenda Partisë Demokratike e shtyu atë të kandidonte në zgjedhjet e pjesshme vendore.

“Ndjej krenari që isha i përzgjedhuri i tyre. Vendimi për të marrë pjesë si kandidat ishte edhe rezultat i situatës së PD-së e cila imponoi vendimin tim për të marrë pjesë në Primare. Nuk mund t’u thoja jo shkodranëve që për vite me radhë kanë sakrifikuar aq shumë jo vetëm për PD-në por edhe për qytetin. Pasioni im mbetet kirurgjia, vazhdimisht kam qenë në sallën e operacioneve kryesisht në Itali por me të vërtetë ishte një kërkesë nga bashkëpunëtorët e degës Shkodrës. E kisha bindje absolute që do të fitoja dhe dëshirën e shkodranëe për të vendos me votën oerientimin e hkodrës drejt të djathtës” – tha Spahia.