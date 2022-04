Veshjet e tyre janë thjesht të mrekullueshme/ Yjet e ekranit na prezantojnë me garderobën e tyre gjigande (Foto+Video)

Për shumicën e grave është një ëndërr e natës së verës. Por jo për të famshmit e planetit. Arsyeja janë veshjet e tyre, të cilat përbëhen nga pjesë shumë të shtrenjta të shtëpive të mëdha të modës dhe këpucë, çanta dhe aksesorë të lakmueshëm. Natyrisht, të gjithë kanë vendin e duhur për të ruajtur rrobat dhe të gjitha gjërat me vlerë që kanë në koleksionin e tyre. Shumica e yjeve kanë hapësira të dizajnuara mirë që disa prej tyre, në fakt, janë më të mëdha se apartamentet e njerëzve të zakonshëm.





Në tekstin dhe fotot që vijojnë do të marrim pak shije nga garderobat e disa femrave të njohura.

Kylie Jenner

Garderoba e Kylie Jenner është si të shohësh një ekspozitë të mahnitshme të artikujve të saj të preferuar. Kylie së fundmi dha një ide të vogël se çfarë hapësire ka në të cilën ajo ka rrobat, këpucët dhe të gjithë aksesorët e saj. Çdo raft është i ndriçuar mirë dhe është i zbukuruar me këpucë, kuleta dhe çanta të kombinuara me ngjyra… Influencuesja e pasur i konsideron disa prej këtyre artikujve si pasurinë e tij më të vlefshme.

Shihni fotot ekzistuese të Kylie… – Vajza ka një dobësi të madhe për këpucët dhe çantat Birkin të cilat i ka në të gjitha madhësitë dhe të gjitha ngjyrat.

Mariah Carey edhe një mbretëreshë do ta kishte zili

Garderoba e këngëtares së famshme duket fjalë për fjalë si një butik me cilësi të lartë – diçka që ka kuptim pasi këngëtarja e konsideron veten “jo aq rastësore sa shumica e njerëzve”. E vetëshpallura “fanatike e këpucëve” ka një dhomë krejtësisht të veçantë vetëm për takat e saj dhe një tjetër për të brendshmet. Maria thotë se ndonjëherë “nuk mund ta besojë” se e gjithë garderoba është në të vërtetë e saj.

Shikoni video dhe foto nga garderoba mbretërore e Marias

Chloe Kardashian

Chloe Kardashian është aq e varur nga gjimnastika sa që fjalë për fjalë ka një gardërobë të dedikuar për stërvitjet e saj. Motra e Kimit kishte një dollap shtesë në shtëpinë e saj dhe kështu vendosi ta kthejë atë në një vend për të gjitha pajisjet e saj të fitnesit. Ajo thotë se kjo hapësirë ​​e motivon për të ushtruar.

“Kjo është një nga dhomat e mia të preferuara në shtëpi… Shumica e njerëzve ndoshta nuk kanë një gardërobë palestre, por, e dini çfarë, unë nuk kam burrë, kështu që kam një gardërobë shtesë! “Kjo gardërobë është motivimi im”. “Mirë. Unë jam e motivuar. “Duhet të shkoj… në palestër”, thotë karakteristike Chloe.

Shikoni foto dhe video nga garderoba e Chloe Kardashian

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston është shumë e kursyer në atë që ndan me miqtë e saj online në rrjetet sociale. Edhe nga vrima e çelësit po të duket vetëm pak shije nga dollapi i saj, megjithatë e morëm. Dhe garderoba e saj duket si një hapësirë ​​shumë e madhe. Kështu që vetë aktorja nuk ka bërë kurrë një xhiro të plotë në veshjet e saj në publik, por stilistët e bëjnë këtë për të. Nina Hallëorth ndau fotografinë nga prapaskenat gjatë një seance stilimi ku Jen duket se qëndron në një korridor të madh me njësi rafte shumë të organizuara pranë saj. Pjesa tjetër e garderobës me siguri do të jetë e mrekullueshme!

Billy Eiles

Billy Eiles ka një gardërobë gjigande. Këngëtarja e re është aq shpesh në turne, saqë veshjet e saj e kanë bërë fjalë për fjalë të lëvizshme, madje duke i fshehur veshjet në raste të veçanta. Billy, e cila shquhet për stilin e saj unik, udhëton me të paktën pesë bagazhe të mbushura me rroba, këpucë dhe bizhuteri. Edhe pse nuk është garderoba më tradicionale, duket se i shkon mirë këngëtares që është gjithmonë në lëvizje!

Shikoni video dhe foto nga garderoba celulare që Billy Ailes ka në turnetë e saj

Kendall Jenner

Kendall Jenner e quan dollapin e saj dhomës si Hannah Montana. Modelja e njohur ka kthyer dy dhoma gjumi në katin e poshtëm të shtëpisë së saj, njërën në palestër dhe tjetrën në një dhomë luksoze. Ndërsa ka një dollap për përdorim të përditshëm në pjesë të tjera të shtëpisë, ajo i përdor kryesisht dy hapësirat për t’u përgatitur për evente, për të ruajtur rrobat e reja dhe për t’u përgatitur për udhëtimet e saj. “Është gjithmonë një rrëmujë. Këtu i bëj të gjitha përgatitjet e mia. Këtu i bëj gati valixhet për udhëtime të gjata… Edhe nëse janë pak të çrregullt këtu, e di ku është gjithçka”, tha Kendall për Architectural Digest. Shikoni video dhe foto nga dollapi i Kendall Jenner

Jennifer Lopez

Garderoba në shtëpinë e Jennifer Lopez në Hollywood, ruan disa nga veshjet e saj më ikonike. Në vitin 2015, JLO u dhuroi fansave të saj momente unike kur hapi derën e dollapit të tyre të madh. Ajo ka treguar edhe sende nga garderoba e saj që ka përdorur në filmin e saj “The Boy Next Door”. Përveç një koleksioni të madh të xhinseve dhe këpucëve, Lopez gjithashtu ruan disa nga pjesët e saj më ikonike, siç është fustani Versace që veshi në Grammy në vitin 2000. Përveç koleksionit të saj të veshjeve, Jennifer thotë se ajo përdor edhe veshjet e saj si hapësirë.

“Këtu bëj me të vërtetë prerjen e flokëve dhe gjithçka. Nuk është thjesht një gardërobë. “Është një dhomë e madhe në të cilën jemi kthyer kur po përgatitem për ngjarje dhe gjëra të tilla”, tha Lopez për People.

Shikoni video dhe foto nga dollapi i Jennifer Lopez

Chris Jenner

Një nga vendet e preferuara të Chris Jenner është hapësira luksoze që ka garderoba e saj. Chris nuk … u përmbajt kur dizajnoi veshjet e saj në shtëpinë e saj në Calabasas. Dhoma është e ndarë në seksione për këpucë, kuleta dhe tualete vezulluese. Ajo gjithashtu ka një hapësirë ​​të dedikuar për veshjet e përditshme me tuta dhe veshje më casual – siç është koleksioni i saj i madh i xhaketave të zeza. “Ky është një koleksion 62-vjeçar. “Disa nga gjërat që kam pasur për kaq shumë vite, mbledhja e çantave dhe gjithçka që kam kanë një kujtesë vërtet të mrekullueshme”, tha Chris.

Shikoni videot dhe fotot nga dollapi i Chris Jenner