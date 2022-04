Zgjedhjet në Francë/ Pjesëmarrje e ulët me 25,48% deri në orën 12:00, në orën 21:00 pritet të dalin rezultatet e para, ja ku votoi Macron

Pjesëmarrja në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale franceze, që mbahen sot me 12 kandidatë, ka qenë 25,48 për qind deri në orën 12:00 të mesditës me orën franceze, njoftoi Ministria e Brendshme. Në zgjedhjet e vitit 2017, përqindja përkatëse ishte 28.54%.





Votimi filloi në orën 08:00 dhe do të përfundojë në orën 20.00, kur priten projeksionet e para të rezultateve, pasi siç përcaktohet nga legjislacioni francez, asnjë rezultat zgjedhor, i pjesshëm apo përfundimtar, nuk mund t’i shpallet publikut në asnjë mënyrë përpara mbylljes së departamentit të fundit zgjedhor në zonën metropolitane “. Megjithatë, ky legjislacion ka të bëjë vetëm me Francën dhe për këtë arsye nuk përjashtohet që mediat e vendeve të tjera, kryesisht ato franceze, të transmetojnë para kohe disa parashikime të rezultatit zgjedhor.

️ Présidentielle: Emmanuel Macron vote au Touquet

Pjesëmarrja – deri në orën 12:00- është katër pikë më e lartë se ajo e 21 prillit 2002 (21.3%), kur pati një rekord abstenimi në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.

Megjithatë, vlen të theksohet se në Francë qytetarët zakonisht shmangin votimin në orët e hershme të mëngjesit dhe në orët e drekës, me rezultat që vlerësimet e para të besueshme të abstenimeve lëshohen zakonisht pasdite.

Të 12 kandidatët po votojnë në zonat e tyre elektorale, Emanuel Macron që vjen në Touche në rajonin Pas-de-Calais, Marine Le Pen në Henri Beaumont në të njëjtën zonë dhe Jean-Luc Melanson në Marsejë.

Presidenti francez Emmanuel Macron duket të jetë favoriti i madh për të thyer “mallkimin” gati 20-vjeçar të skenës politike franceze dhe për të arritur të rizgjedhet, diçka që nuk kishte ndodhur as me Nicolas Sarkozy , as me François Hollande. Presidenti i fundit që u rizgjodh ishte Zhak Shirak në vitin 2002, pas një referendumi për të reduktuar mandatin e presidentit francez nga shtatë në pesë vjet.

Sipas mesatares së sondazheve të javës së kaluar, Emanuel Macron pritet të mbledhë, në raundin e parë të zgjedhjeve, një përqindje prej rreth 26%. Marine Le Pen .22.6% dhe kandidati i së majtës Jean-Luc Melanson 16.4%. Kandidatët e tjerë kanë më pak se 10% të votave, me të djathtën ekstreme Eric Zemour me 9.3%, Valerie Pecres me 8.8%, Yannick Zando me 5.1% dhe socialiste Anne Indalgo me vetëm 2.1%.

️ – Anne #Hidalgo, maire de Paris et candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle a voté à Paris.

Edhe pse pesë vitet e fundit në Francë janë dëmtuar nga ngjarje të mëdha që kanë ndezur polemika, si protestat e “Jelekëve të Verdhë”, vrasja nga terroristët islamikë të mësuesit Samuel Patti, kufizimet e vendosura nga pandemi, para -periudha zgjedhore ishte veçanërisht e ngadaltë. Pak tubime parazgjedhore, asnjë polemikë politike publike dhe sigurisht anketuesit që parashikojnë një rekord abstenimi.

PRÉSIDENTIELLE

C'est aujourd'hui le 1er tour de l'#électionprésidentielle. Un seul lieu désormais au Coteau pour voter : la Halle Coubertin a ouvert à 8 heures et fermera à 19h.

Jusqu’aux résultats, suivez le scrutin sur https://t.co/Ft8yQYlpTL et nos réseaux sociaux. pic.twitter.com/0iSkmyu5kP — Ville du Coteau (@VilleduCoteau) April 10, 2022

Paqëndrueshmëria ishte tipari kryesor i kësaj periudhe parazgjedhore. Me fillimin e pushtimit rus të Ukrainës dhe ndërsa Franca mori presidencën e radhës të Këshillit të BE-së, Emanuel Macron dukej favoriti i qartë. Refuzimi i tij për të hyrë para kohe në fushatën zgjedhore e largoi atë edhe nga votuesit besnikë dhe rizgjedhja e tij, e cila dukej e sigurt për një muaj, po bëhet gjithnjë e më pak e sigurt. Rivalja e tij kryesore, Marine Le Pen, arriti të përfitonte nga një tjetër pasojë kyçe e luftës. Ulja e fuqisë blerëse të qytetarëve francezë. Diçka që pushtoi intensivisht qytetarët gjatë pesë viteve dhe u përkeqësua me rritjen e çmimeve të energjisë dhe inflacionit.

#Presidentielle2022 Le Premier ministre @JeanCASTEX a voté à Prades ce dimanche matin.

Marin Le Pen u pa nga disa analistë politikë si një punë e përfunduar pas disfatës së madhe të pësuar nga Emanuel Macron në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të 2017-ës, por që atëherë ajo është përpjekur shumë për të ndryshuar tërësisht imazhin e saj. Ajo ka pushuar së foluri për daljen e Francës nga eurozona, ka postuar foto të maceve të saj në rrjetet sociale dhe nuk ka ngurruar të postojë një foto ku shfaqet duke përqafuar një vajzë të re me shami myslimane. Edhe pse imigracioni dhe siguria e brendshme mbeten në qendër të politikës së saj, çështja e saktësisë dhe fuqisë blerëse franceze është në agjendën e saj të lartë, duke premtuar uljen e TVSH-së së energjisë nga 20% në 5.5%. Në të njëjtën kohë, shfaqja e Eric Zemour ishte një mundësi për Marine Le Pen, duke e lënë atë të mbizotërojë në retorikën e ekstremit të djathtë, pasi Marine Le Pen e di se shumica e votuesve të tij do t’i drejtohen asaj në raundin e dytë të zgjedhjeve.

Gara në raundin e dytë

Në këtë raund të dytë dhe vendimtar që do të zhvillohet në ditën e Pashkëve Ortodokse , më 24 Prill, votuesit e kandidatëve të tjerë do të gjykojë rezultatin. Në vitin 2017, Emanuel Macron arriti të marrë një 66% mbresëlënëse, pasi shumica e votuesve nga e djathta dhe e majta, u kthyen jo domosdoshmërisht në favor të presidentit francez, por kryesisht kundër Marine Le Pen. Diçka që nuk duket aq e sigurt këtë vit. Presidenti i Francës ka fuqi aq të mëdha sa që në vend është zakon të thuhet se qytetarët zgjedhin Mbretin e tyre çdo pesë vjet. Dhe sistemi i dy raundeve në zgjedhje do të thotë që në të parin qytetarët votojnë kandidatin që duan dhe në të dytin atë që nuk duan.

Sipas sondazheve të fundit, në një vend ku sondazhet konsiderohen shumë të vlefshme, 29% e votuesve të Jean-Luc Melanson do të votojnë për Emanuel Macron në raundin e dytë, ndërsa përqindja korresponduese e votuesve komunistë është 37%. 65%. Votuesit e qendrës së djathtë pritet të votojnë për Macron me 50 për qind, ndërsa ai do të marrë vota qoftë edhe nga një përqindje e vogël e votuesve të Eric Zemour.

Sipas sondazheve, rreth 50% e të anketuarve thanë se nuk do të votonin për Le Pen në asnjë rrethanë, ndërsa shifra korresponduese për presidentin Macron ishte 38.5%. Vlen të theksohet se një përqindje e madhe e votuesve të majtë besojnë se politikat e Macron dhe Le Pen nuk ndryshojnë.

Abstenimi, natyrisht, pritet të ketë një ndikim të madh në rezultatin, por mbështetësit kryesorë të zonjës Le Pen gjenden në grupe shoqërore që tradicionalisht abstenojnë nga zgjedhjet, si të rinjtë, ata më pak të arsimuar dhe qytetarët me të ardhura të ulëta.

Për momentin nuk ka të dhëna se zonja Le Pen do të mund të marrë pjesë në Pallatin Elysee, por pasiguria është “protagonisti” i këtyre zgjedhjeve.