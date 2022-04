Berisha përplaset me Lindita Nikollën: Qeveria është bërë një me grupet kriminale! Kryetarja e Kuvendit i fik mikrofonin

Ish-kryeministri, Sali Berisha kërkoi gjatë seancë së sotme plenare që të futet në rendin e ditës, problematika e çmimeve. Ai e cilësoi platformën për kontrollin e çmimeve të bërë nga qeveria në bashkëpunim me grupet mafioze për të zhvatur xhepat e qytetarëve.





Por ish-kryeministrit iu ndërpre fjala nga kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla, e cila i kujtoi se e kishte marrë fjalën për procedurë dhe nuk mund ta përdorte për të bërë propozime për të ndryshuar rendin e ditës në Kuvend.

Berisha: Kjo anketë e re dëshmon se qytetarët mendojnë se qeveria është bërë një me grupet mafioze dhe e gjithë platforma e shpallur për kontrollin e çmimeve është platformë për grabitjen e xhepave të qytetarëve. Shkoni bisedoni me bukëpjekësit, me pastiçierët dhe me barmanët, çfarë thonë.

Pse u mërzit ju kjo statistikë. A e kuptoni ju se çdo shqiptarë sheh këtu një grup shushunjash që i janë sulur xhepave të tyre dhe po u thithin gjakun. Nga ana tjetër këta deklarojnë se po i lumturojnë.

Lindita Nikolla: Kjo nuk është procedurë, ju ndërpresim fjalën. Po ju kujtoj rregulloren zoti Berisha, propozimi për ndryshimin e rendit të ditës duhet të paraqitet me shkrim.