‘Duam më shumë ndihmë nga jashtë’/ Presidenti Zelensky paralajmëron për operacione më të mëdha ruse në lindje të Ukrainës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se vendi i tij ka nevojë për më shumë ndihmë nga jashtë, për t’i mbijetuar pushtimit të paprovokuar nga Rusia. Duke folur përmes video-lidhjes me ligjvënësit e Koresë së Jugut, Zelensky tha se Rusia nuk do ta ndalojë luftën që ka nisur në fund të shkurtit, nëse nuk detyrohet nga komuniteti ndërkombëtar.

Ai shtoi se Rusia po dërgon dhjetëra mijëra trupa për ofensivën e saj të radhës në pjesën lindore të Ukrainës.

Shifrat që ai përmendi, nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Mariupoli, qytet port në juglindje të Ukrainës, është rrethuar nga forcat ruse tash e sa javë. Presidenti rus, Vladimir Putin, ka dhënë urdhrin për pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Putin e ka cilësuar ofensivën si “operacion special” për, siç ka thënë, “çmilitarizimin” dhe “denazifikimin” e Ukrainës.

Perëndimi e ka dënuar fuqishëm atë dhe ka ndërmarrë një varg sanksionesh të ashpra ekonomike kundër Rusisë. Vendet perëndimore, po ashtu, janë duke e ndihmuar Ukrainën me pajisje ushtarake. Në luftë besohet të jenë vrarë mijëra njerëz, ndërsa mbi 10 milionë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. (rel)

Zelensky paralajmëroi se trupat ruse “do të ndërmarrin operacione edhe më të mëdha” në Ukrainën lindore, ndërsa tha se forcat e tij do të jenë gati dhe “do të kundërpërgjigjen”. Presidenti Zelenskyy tha se ditët në vazhdim do të jenë po aq vendimtare sa çdo ditë tjetër në luftën gjashtëjavëshe.

Ai tha gjithashtu gjatë një interviste me emisionin “60 Minutes” të rrjetit CBS, që u transmetua të dielën, se mbijetesa e Ukrainës varet nga shtimi i dërgesave të armëve nga Shtetet e Bashkuara dhe se i ka dhënë presidentit të amerikan Joe Biden, një listë të asaj që i nevojitet Ukrainës.

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian, po takohen të hënën për të diskutuar një raund tjetër sanksionesh kundër Rusisë. Në Moskë, po qëndron kancelari austriak Karl Nehammer për një takim me udhëheqësin rus Vladimir Putin, vizita e parë e tillë nga një udhëheqës evropian që kur zoti Putin filloi agresionin në Ukrainë në fund të muajit shkurt.

Presidenti Biden do të bisedojë të hënën me kryeministrin indian Narendra Modi. Ndërsa Shtetet e Bashkuara kërkojnë të ushtrojnë trysni ndaj Rusisë me sanksione, duke përfshirë industrinë energjetike të vendit, India ka mbajtur një qëndrim neutral, duke vazhduar blerjet e naftës dhe gazit rus dhe duke abstenuar gjithashtu nga votimi për pezullimin e Rusisë nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

