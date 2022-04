Emrat e profileve në Instagram që u mbyllën nga policia, shisnin veshje pa kupon dhe pa doganë

Goditet tregtia online për mallrat antikotrabandë. Policia e Tiranës ka ndërmarrë një operacion antikontrabandë, vijim i operacionit “Fast delivery”.





Në terren ka pasur efektivë policie, punonjës të doganave dhe tatimeve, ndërsa prokurori Bledar Valikaj ka firmosur 22 urdhër arreste.

Operacioni i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Në kuadër të këtij operacioni u bë ekzekutimi i masave të sigurimit “Arrest në burg” për 15 shtetas dhe u shpallën në kërkim 6 të tjerë

Në vijim te hetimeve jane kqyrur perseri pakot e evidentuara te subjekteve te permenduar me siper në subjektet postare të cilat kanë qënë në ruajtje pranë subjekteve përkatëse.

Nga verifikimi në këto subjekte ka rezultuar se në subjektin postar Bipex per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguar ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kupon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte:

London Fashion

Subjekti King Bro Style

Subjekti Pure Parfume

Subjekti Klodi Store

Subjekti Bli Veshje

Subjekti Jaguar

Në subjektin postar Mc.Courrier per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguar ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kupon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte:

Subjekti Becool

Subjekti Natura Therapy

Në subjektin postar Coex per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguara ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kupon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte

Subjekti Zero Absolute

Subjekti Garderoba

Subjekti Outlet Shoes

Subjekti TutoCasa.

Subjekti HM Original

Subjekti Chic& Posch Uk

Subjekti Dars. Al

Subjekti Pelinku Store

Subjekti Carpet Diem.

Subjekti Divino Shoes

Në subjektin postar Adex per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguara ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kupon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte

Graal

Fansi Shop

Emy Shop

LuxModa

Në subjektin postar Intex per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguara ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kupon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte

Suna Sport

Non solo moda

Golden Shoes

Tendenca e modes

Në subjektin postar Ideal Experss per subjektet të cilat kanë qënë pa kupon tatimor janë hapur sërisht kutitë postare per tu verifikuar dhe ka rezultuar se mallrat e gateshme te ketyre subjekteve, gati per tu derguara ne destinacionet perkatese kanë qënë pa kapon tatimor apo dokumentacion doganor bashkangjitur si me poshte

Veshje per femije reisa

Shopping girls

Anais

Original brands albania

EOX store

Me procesverbal kqyrje nga ana jonë është bërë kqyrje e faqeve të subjekteve online në faqen e Instagramit dhe te rrjeteve te tjera sociale si dhe jane perdorur teknika te tjera hetimore duke arritur identifikimin e personave qe posedonin keto faqe online dhe qe tregtonin mallrat e dyshuara kontrabande.

Për të gjitha subjektet për të cilat është bërë evidentimi nga ana jonë është bërë evidentimi i tyre në sistemet e Deepsee, Tims dhe QKB për ato subjekte që kanë pasur dhe janë përshkruar të detajuara në faqen në vijim.

Ndaj shtetasve të identifikuar nga ana jonë nëpërmjet kqyrje marrjes së emrave të subjekteve të dorëzuara nga vetë subjekti, kërkimi në sistemet e Policisë u bë i mundur identifikimi i disa prej shtetasve.

Për pjesën tjetër të cilët nuk kanë arritur të identifikohen dhe për faqet e tjera që operojnë online do kryhen veprime te metjshme hetimore me qëllim identifikimin e subjekteve dhe vendodhjen e magazinave të tyre.

Ndaj ketyre shtetasve u kerkua Caktimi i masave te sigurise ‘’arrest ne burg’’

1. A. H. administrator i dy faqeve Online London Fashion dhe Bo Boo Fashion

2. E. I. administratore tek subjekti Pure Parfume

3. K V administrator i subjektit Klodi Store

4. E K administrator i faqes King Bro Style

5. J Q administrator i faqes Bli Veshje

6. A S administrator i faqes online Jaguar kids

7. P Rr administratore e faqes Gral

8. E K administratore e faqes Fansi Shop

9. E Xh adminsitratore e faqes EMY SHOP

10. E R administratore e faqes Luxmoda

11. M B administrator i faqes online Zero Absolute

12. A D administratore e faqes Garderoba ime

13. G Ll administrator i faqes Outlet Shoes

14. I D administrator i faqes Tutto casa.al

15. M G administratore e faqes HM Original Fashion

16. J K administratore e dy faqeve online Chic&Posh Uk dhe Lulita.Uk

17. S R administratore e faqes online Dars.Al

18. Sh P administrator i faqes Pelinku Store dhe subjekt fizik Shkëlqim Pelinku

19. B B administrator i faqes Carpet Diem

20. R Gj adminsitratore e faqes Divino Shoes

21. E Ç administrator i faqes online BeCool

22. E Z S administratore e faqes online Natura Vita Health