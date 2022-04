“Ka qenë shumë keq”/ Nëna përshkruan simptomat e salmonelës që vajza e saj zhvilloi pasi konsumoi çokollatën Kinder

Rastet e salmonelës, të cilat janë raportuar kryesisht te fëmijët dhe kanë qenë të lidhura me konsumimin e vezëve të njohura me çokollatë Kinder, kanë shkaktuar shqetësim në të gjithë Evropën .





Pas shpërthimit të salmonelozës në 8 vende (7 nga Bashkimi Evropian, plus Britania) dhe pas informacionit përkatës nga prodhuesi i produkteve Kinder, Ferrero Rocher, në Greqi, Agjencia e Unifikuar e Kontrollit të Ushqimit (EFET) lëshoi ​​një urdhër abstenimi të publikut nga Kinder Schokobons dhe Kinder Surprise Maxi prej 100gr. Masa është paraprake, pasi në vendin tonë nuk është raportuar për momentin një rast i salmonelozës që shoqërohet me konsumim të një lloji nga familja e produkteve Kinder.

Në Angli, një nënë raportoi në llogarinë e saj në Facebook simptomat e vajzës së saj trevjeçare, pasi kishte konsumuar më parë një nga produktet e çokollatës Kinder. Sipas Charlotte Wingfield, e vogla Brooklyn May “ka qenë shumë keq që kur e mora nga kopshti të hënën. Për shkak se isha e sëmurë javën e kaluar, mendova se m’u ngjit. Por ajo duhet të flejë 21 orë në ditë”.

Ajo më tej tha se tre vjeçarja “kishte temperaturë që i kalonte 39°C. Unë fola me pediatrin, besuam se ishte virus, por tre ditë më vonë u konfirmua se ajo kishte salmonelë nga çokollata Kinder, produkte që ajo i kishte ngrënë të dielën. Në gjithsej 96 orë, ajo ishte zgjuar gjithsej 12-14 orë, por edhe atëherë, ajo ishte … diku tjetër. Ajo nuk kishte energji, megjithëse është një fëmijë shumë energjik”.

Salmonela godet Evropën

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA), në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), po hetojnë shpërthimin e disa salmonelozave të lidhura me çokollatën në vende të ndryshme evropiane. Sipas njoftimit për shtyp të EFSA, “një shpërthim për shkak të bakterit njëfazor Salmonella Typhimurium po zhvillohet me shpejtësi në 7 vende të BE-së, si dhe në Britani. Deri më 5 prill ishin raportuar 134 raste, kryesisht fëmijë nën moshën 10 vjeç. Rasti i parë i salmonelozës u regjistrua në 7 janar 2022 në Britani dhe, nga 17 shkurti e në vazhdim, raste u vërejtën në pjesë të tjera të Evropës.

“Përkeqësimi karakterizohet nga një përqindje jashtëzakonisht e lartë e fëmijëve që trajtohen, disa prej tyre me simptoma të rënda klinike, si diarre me gjak. Rastet janë identifikuar duke përdorur metoda të avancuara të zbulimit molekular, të cilat nuk janë të disponueshme në të gjitha vendet dhe, si rezultat, mund të ketë raste të tjera të paregjistruara”.

Problemi i salmonelës gjendet në fabrikën e çokollatës Ferrero Ardennes në Arlon, Belgjikë. Autoriteti lokal i Sigurisë Ushqimore (AFSCA) njoftoi se kishte urdhëruar ndalimin e prodhimit në fabrikë dhe në të njëjtën kohë kritikoi kompaninë mëmë të Kinder, gjigantin italian të ëmbëlsirave Ferrero, për mosdhënien e informacionit.

AFSCA tha në një deklaratë se “pas hetimeve dhe konstatimeve të orëve të fundit se informacioni i dhënë nga Ferrero është i paplotë, zyra po tërheq licencën e fabrikës Ferrero në Arlon”.

Ferrero, megjithatë, deklaron se ka identifikuar origjinën e salmonelës, në një filtër, në daljen 2 të rezervuarëve të magazinimit të lëndës së parë. Filtri që u kthye në një koloni bakteresh të dëmshme tashmë është zëvendësuar.

Megjithatë, produkte të ndryshme çokollate Kinder, duke përfshirë vezët e famshme të çokollatës, po rikthehen në Evropë, SHBA, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re.

“Na vjen thellësisht keq për këtë çështje dhe dëshirojmë të falënderojmë autoritetet për bashkëpunimin dhe rekomandimet e tyre të vazhdueshme. Ne e marrim sigurinë ushqimore shumë seriozisht dhe çdo masë që marrim diktohet nga angazhimi ynë për kujdesin ndaj konsumatorit”, tha Ferrero Rocher në një deklaratë. E cila, natyrisht, dhemb shumë, pasi kriza e Salmonellës përkoi me Pashkët, një kohë e kërkesës dhe konsumit të shkëlqyeshëm të vezëve me çokollatë.