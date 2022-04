“Kemi ardhur me varkë nga Shqipëria në vitin 1991”/ Flet vëllai i biznesmenit shqiptar që vdiq aksidentalisht në Itali!

Orges Beqari, vëllai i vogël i Lorenc Beqarit, biznesmeni që humbi jetën në aksidentin automobilistik në Itali ka folur për mediat italiane. Ai ka treguar rrugëtimin e tyre në Ravenna, 30 vite më parë. Orgesi tha se mbërritën me një varkë që u nis nga Shqipëria ne vitin 1991.





“Më mungon shumë, tani pushofsh në paqe vëlla, të kam dashur gjithmonë ”

Me këto fjalë të shkruara në Facebook, Orges Beqari përshendet vëllain e vogel të Lorencit, i cili vdiq të shtunën në mbrëmje në një aksident automobilistik në Ravegnana”. Prindërit Edoardo dhe Marianna dhe vëllezërit e mi Lorenc dhe Gentian – thotë Orges, i kontaktuar me telefon – mbërritën në Ravena tridhjetë vjet më parë, në ’91, me një varkë që u nis nga Shqipëria.

Nuk dua ta kujtoj”. Orges është i prekur, dëshiron të flasë vetëm për vëllanë e tij që ka ndërruar jetë papritur: “Ishte më i miri nga të gjithë, njeri i mirë. Pastaj tani ai gjithashtu duhej të fillonte një punë të re. Më parë ka qenë me vëllain tim Gentian që bën punë të ndryshme si bojaxhi shtëpie. Tani duhej të fillonte të drejtonte furgonat para dhe pas transporteve të jashtëzakonshme, ishte i lumtur. Djali i tij erdhi të më takojë sot, ai thotë mami nuk është mirë. Kur dëgjoi lajmin u ndje e sëmurë”. Orges më pas kujton herën e fundit që pa vëllain e tij: “Të shtunën pak para se të nisej për të shkuar te Sandra në Forlì, ai ishte me prindërit e mi dhe po luante me nipin e tij. Të gjithëve do të na mungojë shumë”.