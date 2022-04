“Ndikimi i Rusisë në rajon përbën problem”, Rama nga Gjermania: BE të akivizohet për t’i afruar vendet

Kryeministri Edi Rama ka theksuar të hënën se influenca e Rusisë në Ballkanin Perëndimor është problematin, që është dhe arsyeja pse Bashkimi Europian duhet të punojë më shumë për t’i sjellë sa më pranë njëri tjetrit vendet e rajonit.





Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kreu i qeverisë u shpreh se Shqipëria nuk ka ndonjë marrëdhënie të posaçme me Kinën apo me Rusinë, ku theksoi se investimet e këtyre vendeve në Shqipëri janë pothuajse inekzistente.

Nga ana tjetër, ai e diferencoi Turqinë duke e quajtur aleat strategjik të Shqipërisë dhe jo influencë të një vendi të tretë në Ballkan.

“Për sa i përket aktorëve apo palëve të treta me ndikim në Ballkanin Perëndimor do të thosha se nuk janë njësoj dhe nuk duhet të kemi shqetësime nga ndikimi i vendeve të treta në të njëjtën mënyrë. Natyrisht ndikimi i Rusisë në rajonin tonë përbën një problem, sidomos në ditët e sotme, ç’ka e bën më të nevojshëm aktivizimin më intensiv të Bashkimit Evropian për t’i afruar shumë më pranë të gjitha vendet. Ndërkohë që Kina është një vend i cili ka synimin e vet të deklaruar në të gjithë Evropën Lindore, ka dhe një format të quajtura formati 17 plus 1 që është një projekt investimesh. Shqipëria nuk ka asnjë marrëdhënie të posaçme as me njërën, as me tjetrën. Niveli i investimeve të Rusisë në Shqipëri është zero, ai i Kinës është minimal në raport me vendet e tjera.

Ndërsa për sa i përket Turqisë. Turqia nuk është një aktor i tretë, por është një partner strategjik. Në kënvështrimin tim Turqia është një valvul sigurie për të gjithë Evropën”, tha Rama.