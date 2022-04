Pse nuk është normale të punosh çdo ditë deri në 10 të natës

Sa prej jush ndaloni së punuari rreth orës 5 ose 6 të pasdites për të parë të dashurat, për t’u lexuar fëmijëve tuaj, për të gatuar ose për të bërë ndonjë stërvitje, për t’u kthyer disa orë më vonë dhe për të shkuar në punë?





Sipas një studimi të ri nga Microsoft, që nga fillimi i pandemisë, është krijuar një grup tjetër i “orarit të pikut” në ditën e punës. Dy të mëparshmet janë më të dukshme dhe më të kuptueshme: Orët kur fillojmë punën, pra para orës 11 të mëngjesit dhe orët pas ngrënies janë më produktive. Orari i ri i punës, megjithatë, që është ndër orët më të rëndësishme të punës, është nga 9 deri në 10 të natës. Në ato orë, punonjësit fokusohen më mirë te përgjegjësitë e tyre, pasi vëmendja e tyre nuk shpërqendrohet nga telefonat, emailet, takimet, njoftimet, detyrimet që “ plasin ” në momentin e fundit apo kolegët që kanë oreks për bisedë.

Por, edhe nëse është një përgjigje e thjeshtë ndaj një mesazhi ose korrigjime në një tekst, është ende punë dhe duket se nuk ka asnjë mënyrë për të dal siç duhet dhe plotësisht. Ju zgjoheni, punoni dhe flini: një cikël toksik që çon pa dyshim në lodhje ose djegie.

“A është një orar apo punë fleksibël që ndërhyn në kohën personale të punonjësit?”, pyet Shamsi Iqbal, oficer kërkimi dhe zhvillimi në Microsoft.

Le të jemi të sinqertë: një tjetër arsye për orët jashtë orarit të punonjësve pasdite? Takime që mund të jenë thjesht mesazhe dhe email. “Njerëzit bëjnë 250% më shumë takime çdo ditë sesa përpara pandemisë ,” tha Mary Czerwinski, menaxhere e Burimeve Njerëzore të Microsoft, në një deklaratë për The Atlantic. “Kjo do të thotë se çdo gjë tjetër, si emailet apo raportet, shkon prapa. Është sikur po e shtyni punën për më vonë dhe kjo nuk është aspak produktive . ”

Si do të dukej në të vërtetë një “ditë pune asinkrone” ideale? Do të ishte ai që do të minimizonte takimet e panevojshme dhe do t’i lejonte punonjësit të zgjedhin se kur dhe si duan të punojnë. Sigurisht kjo nuk do të thotë që punonjësi të mbetet aktiv pas orës 21 ose 22 (përveç nëse kjo është përfshirë në marrëveshjen me punëdhënësin e tij)./abcnews.al