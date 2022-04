U shpall Non Grata/ ‘Shkëlqimi dhe rënia’ e ish-deputetit, Aqif Rakipi dhe “trashëgimia” e karrierës politike te i biri

Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kishte vendosur sanksione ndaj ish-deputetit të Elbasanit, Aqif Rakipi.





Në njoftimin e shpërndarë nga Ambasada e SHBA-ve në Tiranë, Rakipi përshkruhet si një ish-deputet famëkeq nga Elbasani, i cili ka ndikim të dëmshëm në proceset politike në Shqipëri.

Shkëlqimi dhe rënia e ish-deputetit në Elbasan! Si e “trashëgoi” karrierën e tij politike te i biri

Rakipi nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ishte deputet që nga viti 2013 në Qarkun e Elbasanit. Ai rezultoi shumë i suksesshëm në zgjedhjet e vitit 2017 pasi PDIU arriti të marrë në Elbasan 18 për qind të votave duke siguruar dy nga tre mandatet e kësaj partie.

Por Partia Demokratike në opozitë kërkoi tetorin e kaluar verifikim të thelluar për pastërtinë e figurës së Rakipit dhe një deputeti tjetër të Partisë Socialiste. Rakipi e humbi mandatin për shkak se dështoi të deklarojë këtë episod në formularin e vetëdeklarimit.

Aqif Rakipi e humbi mandatin e deputetit në vitin 2018 si pasojë e ligjit të dekriminalizimit, pasi nuk kishte deklaruar një procedim në Itali për veprën penale të marrjes së mallrave të vjedhur.

Por, në zgjedhjet e fundit parlamentare të zhvilluara më 25 prill 2021, djali i tij, Orlando Rakipi u zgjodh me një numër surprizë votash si deputet i Partisë Socialiste në Tiranë.

Pasuritë e deklaruara të Aqif Rakipit:

Aqif Rakipi ka të deklaruar një apartament 162 m2, me vlerë 5 milionë lekë, blerë sipas tij me të ardhura nga puna dhe emigracioni. Ish deputeti deklaron edhe dy apartamente në Durrës, me sipërfaqe 74.1 m2 dhe 61.9 m2, në vlerë 56 mijë euro dhe 36 mijë euro.

Rakipi ka deklaruar një depozitë bankare me vlerë 210 mijë euro, 20 mijë euro cash, si dhe dy makina në vlerë 45 mijë euro dhe 26 mijë euro.

Rakipi është edhe aksioner me 30 % në kompaninë Nickel-Mine SHPK, me objekt nxjerrje, përpunim, import dhe eksport mineralesh. Ish deputeti Aqif Rakipi është pronar edhe i kompanisë Al-Fi shpk, me objekt aktivitete sportive, palestër, fitnes dhe bar kafe.

NJOFTIMI ZYRTAR I DASH PËR RAKIPIN:

Aqif Rakipi është një ish-deputet famëkeq nga Elbasani, Shqipëri, i cili ka ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri. Grupe të shumta të krimit të organizuar (GKO) në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata ose premtime për vende pune apo lëshime në këmbim të votave për partinë e tyre të preferuar politike. Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një Grup Krimi të Organizuar, brenda të cilit ai ka ushtruar ndikim politik, përfshirë edhe përmes korrupsionit. Për shembull, Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar miqtë e tij në pozicione kyçe publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi humbi mandatin e tij si deputet i parlamentit të Shqipërisë pasi prokurorët konfirmuan rolin e tij në veprimtari kriminale nën një pseudonim. Ai përcaktohet në bazë të E.O. 14033 sepse ka qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në korrupsion lidhur me Ballkanin Perëndimor, përfshi korrupsionin nga, në emër të, ose të lidhur me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, apo një zyrtar aktual ose të kaluar qeverie, në çfarëdo niveli të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është përvetësimi i pronave publike, shpronësimi i pronave private për përfitime personale ose qëllime politike, apo ryshfete”, shkruan Departamenti i Thesarit amerikan.